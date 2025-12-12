Esta opción permite elegir productos frescos y de calidad, además de personalizarla con diferentes ingredientes.

La receta más fácil para hacer pizza casera: el mejor paso a paso para que todos puedan disfrutarla

Símbolo de reuniones familiares o juntadas de amigos, la pizza es sin dudas una de las comidas favoritas de los argentinos. Algunos optan por comprarla ya hecha, pero otros eligen hacer su propia versión en casa . En este último caso, la receta casera es mucho más simple de lo que parece y permite seleccionar ingredientes frescos y de calidad.

Una de las ventajas de la receta para preparar en la comodidad del hogar es que no requiere amasados largos ni tiempos extensos de leudado . Además, se presenta como una opción ideal para quienes buscan una solución práctica y rápida para disfrutar de una buena pizza sin complicarse.

Para la masa de la pizza, necesitas los siguientes productos:

250 g de harina común (000)

150 ml de agua tibia

1 cucharada de aceite (puede ser de oliva o girasol)

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de levadura seca

1 pizca de azúcar

Para la cobertura:

Salsa de tomate (ya sea casera o envasada)

200 g de queso mozzarella

Orégano al gusto

Ingredientes opciones: para personalizar la pizza, se pueden agregar productos como jamón, aceitunas, morrones, cebolla, rúcula o lo que cada persona prefiera.

pizza casera.webp La pizza casera requiere de pocos ingredientes y se hace muy fácil.

Paso a paso, cómo preparar una rica pizza casera

Activar la levadura: en un bowl pequeño, mezclar la cucharadita de azúcar con la levadura seca y el agua tibia. Dejarlo reposar durante unos 10 minutos hasta que la mezcla forme burbujas, lo que indica que la levadura está activa.

en un bowl pequeño, mezclar la cucharadita de azúcar con la levadura seca y el agua tibia. Dejarlo reposar durante unos 10 minutos hasta que la mezcla forme burbujas, lo que indica que la levadura está activa. Hacer la mezcla: en un bowl grande o sobre una superficie, combinar la harina y la sal. Hacer un hueco en el centro y añadir la mezcla de levadura y el aceite. Mezclar con una cuchara de madera o con las manos hasta que todos los ingredientes se integren.

en un bowl grande o sobre una superficie, combinar la harina y la sal. Hacer un hueco en el centro y añadir la mezcla de levadura y el aceite. Mezclar con una cuchara de madera o con las manos hasta que todos los ingredientes se integren. Amasar : sobre una superficie enharinada, amasar durante unos 10 minutos. La masa debe ser suave y elástica al tacto. Si está demasiado pegajosa, se puede añadir un poco más de harina.

: sobre una superficie enharinada, amasar durante unos 10 minutos. La masa debe ser suave y elástica al tacto. Si está demasiado pegajosa, se puede añadir un poco más de harina. Fermentar : colocar la masa en un bowl ligeramente engrasado, cubrirla con un paño húmedo y dejarla reposar en un lugar cálido durante aproximadamente una hora, o hasta que haya duplicado su tamaño.

: colocar la masa en un bowl ligeramente engrasado, cubrirla con un paño húmedo y dejarla reposar en un lugar cálido durante aproximadamente una hora, o hasta que haya duplicado su tamaño. Precalentar el horno : debe hacerse a 250°. Es importante asegurarse que esté bien caliente antes de hornear la pizza.

: debe hacerse a 250°. Es importante asegurarse que esté bien caliente antes de hornear la pizza. Estirar la masa : una vez que la masa haya fermentado, volcarla nuevamente sobre una superficie enharinada. Aplanarla con las manos y luego usar un rodillo para estirarla en forma de círculo o rectángulo, según tu preferencia. La masa debe tener un grosor de aproximadamente 5 mm.

: una vez que la masa haya fermentado, volcarla nuevamente sobre una superficie enharinada. Aplanarla con las manos y luego usar un rodillo para estirarla en forma de círculo o rectángulo, según tu preferencia. La masa debe tener un grosor de aproximadamente 5 mm. Pasar a una bandeja: colocar la masa estirada sobre una bandeja para hornear ligeramente enharinada o sobre papel para hornear para que no se pegue.

colocar la masa estirada sobre una bandeja para hornear ligeramente enharinada o sobre papel para hornear para que no se pegue. Añadir la salsa y el queso: con una cuchara, esparcir la salsa de tomate sobre la masa, dejando un borde de unos 2 cm. Luego, colocar la cantidad deseada de queso mozzarella sobre la salsa. También se pueden añadir otros ingredientes para personalizar la preparación, como jamón, morrones o cebolla.

con una cuchara, esparcir la salsa de tomate sobre la masa, dejando un borde de unos 2 cm. Luego, colocar la cantidad deseada de queso mozzarella sobre la salsa. También se pueden añadir otros ingredientes para personalizar la preparación, como jamón, morrones o cebolla. Hornear: llevar la pizza al horno precalentado y hornear durante 10 a 15 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el queso burbujeante.

llevar la pizza al horno precalentado y hornear durante 10 a 15 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el queso burbujeante. Condimentar y servir: una vez fuera del horno, espolvorear orégano al gusto sobre la pizza. Cortar en porciones y servir caliente.

pizzas.jpg Para la versión casera, se pueden elegir distintos productos para personalizar la pizza a gusto de cada persona.

Cómo preparar la salsa de tomate de forma casera

Esta receta permite usar una salsa de tomate comprada y ya hecha, pero también se puede hacer una versión casera. Para ello, se necesitan estos ingredientes:

400 g de tomate triturado (pueden usarse tomates frescos o enlatados)

1 diente de ajo picado

1 cucharada de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Albahaca o orégano fresco (opcional)

Para su preparación, calentar aceite en una sartén, añadir el ajo picado y sofreír por un minuto. Luego, agregar el tomate triturado, la sal, la pimienta y las hierbas elegidas. Cocinar a fuego lento durante 15-20 minutos hasta que la salsa espese un poco.