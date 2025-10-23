¿Cómo hacer una buena y rica pizza casera?

Hacer pizza de manera casera es fácil y delicioso. Origen y receta de una de las comidas más famosas del mundo.

Hacer pizza en casa es mucho más que una receta: es una experiencia que combina creatividad, sabores auténticos y la satisfacción de compartir un plato hecho con tus propias manos. En Argentina, donde la pizza forma parte de la cultura gastronómica, nada mejor que animarse a preparar una versión casera que sorprenda a la familia o amigos.

A continuación, te contamos los secretos para lograr una pizza perfecta desde cero, con masa esponjosa, salsa casera y los ingredientes que más te gusten.

Un clásico que no pasa de moda

La pizza llegó a la Argentina con los inmigrantes italianos, y desde entonces se convirtió en un plato infaltable en las mesas del país. Aunque las pizzerías tradicionales son un plan infalible, la pandemia y el auge de las cocinas caseras hicieron que muchos redescubrieran el placer de amasar y hornear en casa.

Si bien hay múltiples estilos —napolitana, a la piedra, media masa, de molde—, hacerla en casa te permite personalizarla a gusto, jugar con ingredientes frescos y, por qué no, experimentar con sabores.

pizza caseraaa.jpg Pizza casera, una receta sencilla y deliciosa.

La receta: cómo hacer pizza casera paso a paso

Esta versión es ideal para obtener una masa esponjosa y sabrosa, con una base crocante que hará que tu pizza sea todo un éxito.

Ingredientes para la masa (rinde 2 pizzas grandes):

- 500 g de harina 000

- 300 ml de agua tibia

- 10 g de levadura fresca (o 5 g de levadura seca)

- 1 cucharadita de azúcar

- 2 cucharaditas de sal

- 3 cucharadas de aceite de oliva

Para la salsa:

- 400 g de tomate triturado (puede ser enlatado o natural)

- 1 diente de ajo picado

- 1 cucharadita de orégano

- 1 cucharada de aceite de oliva

- Sal y pimienta al gusto

Toppings sugeridos:

- 300 g de mozzarella rallada

- Albahaca fresca

- Aceitunas, jamón, champiñones, morrones o cualquier ingrediente de tu preferencia .

pizza casera

Desarrollo

Preparar la masa:

- En un recipiente pequeño, disolver la levadura con el azúcar y un poco de agua tibia. Dejar reposar 10 minutos hasta que se forme espuma.

- En un bol grande, colocar la harina y la sal. Hacer un hueco en el centro y agregar la mezcla de levadura, el resto del agua y el aceite de oliva.

- Amasar hasta obtener una masa lisa y elástica (aproximadamente 10 minutos). Si está pegajosa, espolvorear con un poco más de harina.

- Cubrir con un paño limpio y dejar reposar en un lugar cálido durante 1 hora, o hasta que la masa duplique su tamaño.

Preparar la salsa:

- En una sartén con aceite de oliva, dorar el ajo picado.

- Agregar el tomate triturado, el orégano, la sal y la pimienta. Cocinar a fuego medio durante 15 minutos, removiendo ocasionalmente.

Armado de la pizza:

- Precalentar el horno a 220 °C (si tenés piedra para pizza, colócala en el horno para que se caliente).

- Dividir la masa en dos partes y estirar con un palo de amasar sobre una superficie enharinada, dándole forma redonda o rectangular según el molde.

- Colocar la masa en una pizzera ligeramente aceitada o directamente sobre la piedra caliente.

- Extender una capa de salsa sobre la masa y llevar al horno por 7-8 minutos para precocinarla.

Agregar los toppings:

- Sacar la base del horno, distribuir la mozzarella y los ingredientes elegidos.

- Hornear nuevamente por 10-12 minutos, o hasta que el queso se derrita y los bordes estén dorados.

Servir:

- Retirar la pizza del horno, agregar hojas de albahaca fresca y un chorrito de aceite de oliva. ¡Listo para disfrutar!

masa-para-pizza-muy-facil.jpg Una masa casera para una pizza fácil de hacer.

Consejos para una pizza casera impecable

- El horno: Si no tenés piedra para pizza, usá una pizzera perforada para lograr una base más crocante.

- La masa: El secreto está en el tiempo de levado. No apures este proceso; una fermentación lenta mejora el sabor y la textura.

- La salsa: Siempre optá por tomates frescos o en conserva de buena calidad. Evitá las salsas industriales que suelen ser demasiado dulces.

- Toppings: No sobrecargues la pizza; menos es más. Elegí ingredientes que se complementen entre sí.

Hacer pizza casera no solo es una actividad divertida para compartir en familia, sino también una forma de disfrutar de un plato icónico con un toque personal. ¿Qué esperás para prender el horno y amasar? ¡La próxima pizza puede ser la mejor que hayas probado!





