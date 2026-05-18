Matambre a la pizza: con esta receta, se corta con cuchara

Este plato mezcla un corte de carne delicioso con el aporte único del queso y la salsa de tomate. Cómo prepararlo, según la receta de simples pasos.

En la previa de muchas reuniones familiares o de amigos surge la duda sobre qué comida preparar: ¿carne o pizza? Para los indecisos, existe un plato que reúne lo mejor de ambos mundos: el matambre a la pizza . Se trata de una mezcla perfecta entre un corte delicioso y el toque especial que siempre dan la salsa y el queso .

El matambre vacuno -también lo hay de cerdo- proviene de la parte externa del animal entre las costillas y la piel. Es un corte delgado , con una fibra marcada y una fina capa de grasa por sectores.

Por su forma alargada y su grosor, suele rellenarse, enrollarse o, como en este caso, emplearse entero para hacer un “a la pizza” . Una de sus grandes ventajas es la versatilidad . Se lo puede hacer en la parrilla , sumando el característico gusto ahumado que aportan las brasas, o al horno , asegurando una cocción pareja y permitiendo controlar mejor los tiempos.

Primero el tiernizado, clave del éxito del matambre a la pizza

La naturaleza del matambre hace que, sin un tratamiento adecuado, pueda quedar algo duro o gomoso. Para evitar esto, uno de los pasos más importantes de la preparación antes de cocinarlo es ablandarlo o “tiernizarlo”.

matambre a la pizza.jpg Matambre a la pizza, un clásico de nuestro país que se puede hacer tanto a la parrilla como al horno.

La técnica más habitual para lograr ternura consiste en cocinar el matambre suavemente en líquido (caldo de verduras, leche o una mezcla de ambos) hasta que las fibras pierdan rigidez.

Se deja hirviendo a fuego suave alrededor de 2 horas, o 40 minutos en olla a presión. La leche aporta grasas y proteínas que ayudan a ablandar, mientras que el caldo suma sabor. Permitir que el corte repose en ese líquido templado-caliente y luego secarlo y dorarlo ligeramente mejora la textura final.

Los ingredientes para hacer matambre a la pizza casero

A través de su página web, la influencer culinaria Paulina Cocina compartió una receta de matambre a la pizza que rinde para entre cuatro y seis personas. Para su preparación, serán necesarios los siguientes ingredientes:

1 matambre de 700 gr a 1 kg

1 litro de caldo de verdura o 1 litro de leche (o mezcla de ambos)

1 taza de salsa de tomate

250 gr de queso cremoso o mozzarella

100 gr de jamón o lomito en fetas

4 dientes de ajo

Sal, pimienta, romero, ajo en polvo, ají molido, pimentón y laurel

Aceite de oliva

Orégano seco para la decoración final (opcional)

Paso a paso, cómo hacer un matambre a la pizza súper tierno al horno

Preparación: limpiar el matambre retirando la mayor cantidad de grasa posible. Salpimentar por ambos lados y frotar suavemente con ajo en polvo y un poco de ají molido o pimentón para aportar sabor.

Tiernizado y cocción: en una cacerola, colocar el matambre y verter 1 litro de líquido: puede ser todo caldo de verduras, toda leche o una mezcla (500 ml de caldo + 500 ml de leche). Añadir dos hojas de laurel, dos dientes de ajo enteros machacados y una ramita de romero. También se puede sumar un hilo de aceite de oliva. Llevar todo a fuego medio hasta que el líquido apenas comience a hervir. Luego bajarlo al mínimo y cocinar lento durante 2 horas para que quede bien tierno.

matambre a la pizzzzza.jpg Un matambre de un kilo rinde para entre cuatro y seis personas.

Escurrir, secar y llevar al horno: retirar el matambre del líquido con cuidado y dejarlo reposar sobre rejilla o fuente para que escurra. Secar con papel de cocina para facilitar el dorado posterior. Luego, colocar el matambre en una fuente con un poco de aceite y llevarlo al horno precalentado a 200º entre cinco y siete minutos para que se dore.

Sumar el queso y la salsa: retirar del horno y cubrir el matambre con una taza de salsa de tomate distribuida uniformemente. Agregar las fetas de jamón o lomito sobre la salsa, y luego cubrir con el queso cremoso o mozzarella desmenuzada o en fetas para que funda bien. Llevar al horno entre tres y cinco minutos para que se derrita el queso.

Condimentar y servir: una vez fuera del horno, si se desea, se puede espolvorear con orégano seco para darle un toque más de frescura. Antes de cortarlo, dejar que repose al menos 5 minutos.

Consejos para un mejor resultado