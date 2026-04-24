El truco viral para prender el fuego del asado en solo 1 minuto: ¿llegará a Argentina este nuevo método?

Este método para tener listo el fuego del asado a la brevedad consiste en el uso de un producto verdaderamente original. ¿Llegará a la Argentina?

Si bien es cierto es que cada asador argentino enciende el fuego del asado a su manera, existen diversas técnicas, algunas de ellas heredadas de un padre o de un abuelo. Recientemente, se supo de un nuevo truco para prender el fuego del asado en un minuto y que ya es tendencia en Brasil . ¿De qué se trata?

A la hora de hacer un asado a la parrilla, suele emplearse -en mayor medida- el carbón vegetal, aunque muchos asadores también cocinan con leña. Por lo general, para el encendido del fuego se emplea papel y madera. Sin embargo, en el país vecino descubrieron un nuevo método…

A la hora de cocinar un asado a la parrilla, suele emplearse -en mayor medida- el carbón vegetal, aunque muchos también cocinan con leña.

El original truco para prender el fuego en un minuto, tendencia en Brasil

Para prender el fuego del asado en un 1 minuto, en Brasil ya ofrecen un producto que es tendencia: un carbón listo para usar -presentado en un paquete cerrado- que incluye una mecha incorporada en la base y pequeñas maderas.

Así, el paquete de este carbón listo para usar se coloca directamente en la parrilla, se enciende la mecha y este empieza a arder de forma progresiva. Es por ello que las brasas se activan rápido, sin necesidad de sumar papeles, cartones o líquidos inflamables. En apenas un puñado de minutos, el carbón está en su punto justo para comenzar a cocinar la carne.

Beneficios de este carbón listo para usar para prender el fuego del asado

Este flamante producto -el carbón listo para usar- presenta variados beneficios en comparación con las distintas maneras tradicionales de prender el fuego del asado. Entre ellas, podemos mencionar a las siguientes:

En el envoltorio del carbón listo para usar, se destaca que este producto no ensucia las manos -se coloca el paquete sin abrir en la base de la parrilla-; que proporciona un fuego más práctico, 100 por ciento seguro y que incluye un encendedor exclusivo -las mechas mencionadas más arriba-

se destaca que este no ensucia las manos -se coloca el paquete sin abrir en la base de la parrilla-; que proporciona un más práctico, 100 por ciento seguro y que incluye un -las mencionadas más arriba- La combustión se mantiene contenida y estable, lo que lo vuelve ideal para balcones, terrazas o parrillas portátiles, donde el viento o el espacio suelen complicar el encendido tradicional.

El paquete del carbón listo para usar funciona como un bloque compacto, que concentra oxígeno en su interior, lo que permite que la mecha genere una combustión pareja y controlada. El calor se distribuye de abajo hacia arriba, asegurando que todo el carbón prenda de manera uniforme.

para usar funciona como un bloque compacto, que concentra oxígeno en su interior, lo que permite que la genere una combustión pareja y controlada. El calor se distribuye de abajo hacia arriba, asegurando que todo el prenda de manera uniforme. Se evita la dispersión de hollín y cenizas, lo que reduce manchas y residuos en la parrilla y el entorno.

Este innovador sistema no altera el sabor del asado y, al emplearlo, no se resigna el aroma del carbón.

se-enciende-desde-abajo-y-no-hace-falta-ensuciarse-foto-instagram-carvaobrazah-Q44WACO6PRFGJBHC7ISPT Para prender el fuego del asado en un 1 minuto, en Brasil ya ofrecen un producto que es tendencia: un carbón listo para usar -presentado en un paquete cerrado- que incluye una mecha incorporada en la base y pequeñas maderas.

Otro truco interesante para aplicar antes de encender el fuego del asado

Antes de prender el fuego del asado, los expertos parrilleros sugieren frotar un diente de ajo en la parrilla caliente. Como el ajo posee compuestos naturales, al tomar contacto con el calor de la parrilla, se forma una fina película sobre el hierro o el acero inoxidable. Así, se consigue que la carne no se pegue y se pueda dar vuelta sin inconvenientes. El ajo ayuda a limpiar y desinfectar la parrilla, puesto que sus compuestos sulfurados eliminan restos de grasa y bacterias de asados anteriores.