Los 3 errores que nunca hay que cometer en la parrilla: arruinan la carne del asado

De acuerdo a las observaciones de un experto parrillero , estos son los 3 errores más comunes que se cometen y arruinan la carne del asado .

3 errores que arruinan la carne del asado, según la Escuela Argentina de Parrilleros (EAP)

En el sitio oficial de la Escuela Argentina de Parrilleros (EAP) , se consigna que Carlos López -su director- es el “hombre de los 10.000 asados ”. Y se subraya que, con 44 años de experiencia, estuvo al frente de una parrilla en tres continentes. Y es por ello que sus sugerencias son claves para evitar 3 errores comunes que pueden arruinar la carne del asado .

Cabe destacar que la Escuela Argentina de Parrilleros ofrece cursos gratuitos, a los que se puede acceder sencillamente ingresando a su portal. Asimismo, se pueden cursar programas intensivos arancelados.

Los 3 errores más comunes que arruinan la carne del asado son:

Los expertos contaron las claves para evitar 3 errores comunes que pueden arruinar la carne del asado.

Exceso de calor sobre la parrilla: preparar un fuego con demasiadas brasas puede generar que la carne se queme en la superficie, dando lugar a sabores intensos y poco agradables. El experto Carlos López afirma que lo ideal es cocinar con una cantidad moderada de brasas: entre 3 y 4 kilos de carbón o una combinación con leña seca. Por otra parte, destaca que, cuando la leña comienza a humear antes de encenderse completamente, aporta un sabor particular que realza la cocción.

preparar un fuego con demasiadas brasas puede generar que la se queme en la superficie, dando lugar a sabores intensos y poco agradables. El experto Carlos López afirma que lo ideal es cocinar con una cantidad moderada de brasas: entre 3 y 4 kilos de carbón o una combinación con leña seca. Por otra parte, destaca que, cuando la leña comienza a humear antes de encenderse completamente, aporta un sabor particular que realza la cocción. No calcular correctamente la cantidad de carne: por regla general, siempre debe calcularse medio kilo de carne por persona, aunque este número podrá variar de acuerdo al apetito de los comensales. En un clásico asado argentino, entre los cortes más elegidos se destacan la tira de asado, el vacío, la entraña y la tapa de asado.

por regla general, siempre debe calcularse medio kilo de por persona, aunque este número podrá variar de acuerdo al apetito de los comensales. En un clásico argentino, entre los cortes más elegidos se destacan la tira de asado, el vacío, la entraña y la tapa de asado. Sacarle la grasa a la carne: López apunta que esta es una práctica equivocada, puesto que la grasa cumple un rol fundamental en el sabor y en la jugosidad del corte de carne. El especialista también sugiere cocinar las achuras y los chorizos por separado, para evitar que la grasa de estos productos afecte a las piezas principales.

El truco para que el asado a la parrilla nunca salga duro

El truco para que el asado a la parrilla nunca salga duro consiste en preparar una salmuera casera. Para elaborar esta salmuera casera, deberemos disolver un buen puñado de sal gruesa en un litro de agua tibia. Si se desea, se puede añadir ajo machacado, romero o laurel para sumar aroma.

Así, sin necesidad de utilizar aceite ni manteca, hay que aplicar esta salmuera casera -con un pincel o cuchara- y mojar suave la superficie de la carne mientras se cocina en la parrilla. Esto ayuda a mantenerla hidratada y llena de sabor.

Este procedimiento debe repetirse cada 15 o 20 minutos. Los expertos aseguran que la clave está en mantener la humedad. Por ello es que recomiendan aplicar la salmuera en varias ocasiones, dependiendo del calor del fuego y el tamaño del corte.

carne asado matambre Preparar un fuego con demasiadas brasas puede generar que la carne se queme en la superficie.

Los consejos de los expertos para que el asado salga riquísimo