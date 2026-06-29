Villa Ceferino: investigan un salvaje ataque a patadas y puntazos contra una adolescente y una joven

Las víctimas se encuentran internadas y tanto la fiscalía como la Policía aguardan el informe definitivo sobre la evolución de su salud con el fin de concretar posibles detenciones.

El Ministerio Público Fiscal, junto a la Policía, están trabajando en la búsqueda de información sobre el salvaje hecho.

Un salvaje hecho ocurrido en el cierre de este último domingo está bajo investigación y se aguardan novedades en las próximas horas en relación a un grupo de sospechosos que golpearon y apuñalaron a una adolescente y una joven durante un incidente ocurrido en jurisdicción del barrio Villa Ceferino de esta capital.

Hasta el momento, de manera oficial, solo trascendió que tanto la Policía provincial como el Ministerio Público Fiscal (MPF) avanzan en distintas diligencias para confirmar las circunstancias de un ataque a puñaladas y golpes protagonizado por tres hombres y dos mujeres. Uno de los agresores habría estado vinculado sentimentalmente a una de las víctimas y sería la persona que inició el conflicto.

La agresión se produjo en la noche del domingo, en cercanías de una cancha de fútbol barrial, lugar al que concurrieron las víctimas, de 17 y 20 años, con familiares y amigos. De manera repentina, concurrió al lugar el principal sospechoso de la brutal agresión y buscó hablar con su ex. Ante su negativa, se retiró pero la situación estuvo lejos de calmarse.

Cuando la adolescente y la joven ya se alejaban del predio adonde habían concurrido, el sospechoso del ataque reapareció acompañado por otros hombres y mujeres. De acuerdo a lo indicado por el sitio La Voz del Neuquén, los agresores se encontraban armados con facas y cuchillos.

Policia de Neuquén Patrullero Movil Policial.jpg Más allá de las medidas preventivas particulares, los vecinos del Utedyc piden una mayor presencia policial.

Las dos víctimas quedaron acorraladas por los atacantes, tres hombres y dos mujeres, y recibieron una andanada de golpes, además de varios puntazos.

A pesar de que otras personas intentaron intervenir, tanto la adolescente, de 17 años, como la joven, de 20, sufrieron heridas de gravedad y un vehículo particular tuvo que trasladarlas de urgencia inicialmente al hospital Heller.

Las víctimas permanecen internadas

En base a relatos de familiares, se supo que las dos víctimas permanecen internadas y tuvieron que ser sometidas a una intervención quirúrgica.

hospital horacio heller Sebastian Fariña Petersen

Respecto de la investigación abierta, fuentes judiciales precisaron que “se está buscando información”. Todavía no está confirmada la detención de los principales sospechosos ni tampoco la realización de allanamientos para avanzar con el secuestro de los elementos punzantes utilizados en el ataque.

En cuanto a la Policía, se limitaron a indicar que no se brindará información debido a que hay una menor entre las víctimas.

Una furibunda embestida a puntazos

Sobre las heridas que sufrieron las víctimas, un familiar contó a La Voz del Neuquén que “las agarraron a las dos, a la chiquitita también le pegaron. Ella no sintió las puntadas en su momento. Después, unas señoras que iban pasando en un auto las levantaron y las alcanzaron hasta el Hospital Heller. Cuando llegaron, pasó primero la mayor, que ya estaba herida, y la menor no se había dado cuenta de lo suyo. Le levantaron la remera para fijarse porque la habían golpeado, y resulta que también tenía heridas de arma blanca, causadas con un cuchillo o algo puntiagudo”.

Como en otras situaciones similares, el MPF aguardará el informe definitivo sobre la evolución de la salud de las dos víctimas para avanzar con otras medidas y una posible formulación de cargos a partir de la identificación de los involucrados en el brutal ataque a puñaladas.