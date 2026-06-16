Brutal ataque a la salida de un boliche en Centenario: lo arrastraron por la calle y terminó en el hospital

El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo en el barrio Sarmiento y quedó registrado en videos. La Policía ya trabaja para identificar a los agresores.

Una violenta golpiza a la salida de un boliche generó preocupación en Centenario. El ataque ocurrió en el barrio Sarmiento, y quedó registrado en videos que muestran cómo un joven fue agredido por varias personas en plena vía pública.

Todo ocurrió este domingo sobre calle Paraguay y quedó captado en videos tomados por teléfonos celulares. En las imágenes se observa una secuencia de extrema violencia: al menos cinco jóvenes rodean a la víctima y comienzan a golpearla con trompadas y patadas.

Uno de ellos, vestido con un buzo gris, lo arrastra por la calle y continúa pegándole cachetadas. Segundos después, otro agresor aparece en escena y le da una patada.

La agresión recién se detiene cuando una joven y un hombre intervienen para separar a los atacantes. A pesar de la golpiza, el joven logra reincorporarse por sus propios medios. Según relataron familiares, sufrió distintas lesiones y fue asistido en el Hospital Natalio Burd.

La Policía busca identificar a los agresores

El comisario Néstor Catalán confirmó que la Policía tomó intervención luego de que trascendieran las imágenes y explicó que, hasta el momento, no cuentan con una denuncia formal de la víctima.

“Tenemos un hecho de violencia a la salida del boliche, en calle Paraguay de Centenario. En el momento en que se generó la agresión, no requirieron personal policial. Nosotros tenemos montado un operativo a la salida de los boliches, en el horario de 4 a 6 de la mañana, y justamente ese día no nos requirieron presencia”, explicó el jefe policial en R7.

Catalán indicó que los efectivos llegaron después al sector, pero ya no pudieron ubicar ni a los agresores ni a la víctima. Por ese motivo, pidió que el joven se acerque a la comisaría para radicar la denuncia y aportar mayores detalles sobre lo ocurrido.

“Estamos aguardando que durante el día se pueda acercar a hacer la denuncia. Por lo que tenemos, el muchacho estaría fuera de peligro”, señaló.

Pelea a la salida de un boliche en Centenario Gentileza Centenario Digital

Recopilan videos y hablan con testigos

El comisario sostuvo que las imágenes que circulan son “bastante claras” y que personal de la Brigada ya se encuentra trabajando en la recopilación de videos y en entrevistas con el personal de seguridad del boliche.

“Tenemos personal de Brigada con recopilación de videos y haciendo entrevistas al personal de seguridad del boliche, a ver si pueden ampliar y poder llegar a identificar a los agresores”, agregó.

En la filmación se advierte la presencia de varias personas en el lugar. Algunas registraban la escena con sus celulares, otras alentaban la agresión y unas pocas intervinieron para intentar frenarla. “Gracias a Dios hubo personas que lograron interceptar y hacer cesar la agresión”, remarcó Catalán.

El jefe policial confirmó que el local bailable cuenta con seguridad privada y con servicio de policía adicional desde las 0 hasta las 6. Además, indicó que el lugar tendría cámaras de seguridad, por lo que ya trabajan en la obtención de esas imágenes.

Otro episodio en simultáneo

Catalán explicó que durante esa misma madrugada, mientras se desarrollaba el operativo de prevención, personal policial intervino en otra situación con dos jóvenes en la zona de la ruta.

En un primer momento, los efectivos interpretaron que podía tratarse de una pelea. Sin embargo, al llegar constataron que eran dos jóvenes en estado de ebriedad, y que uno intentaba evitar que el otro cruzara la ruta debido al peligro que implicaba el tránsito en ese momento.

“Se le dio intervención al personal policial, se llamó a los padres y se hizo entrega de los chicos en el lugar para que volvieran a su domicilio”, detalló el comisario.