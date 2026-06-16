Otro video de una feroz golpiza a la salida de un boliche agrava la preocupación en Centenario

Tras el ataque a un joven en calle Paraguay, apareció una nueva filmación con otra agresión grupal. Habrá más presencia policial y pidieron informes por los locales bailables.

Se conoció el video de otra pelea a la salida del boliche en Centenario.

La preocupación por la violencia a la salida de los boliches en Centenario crece con el paso de las horas. Después de que se conociera la brutal golpiza a un joven durante la madrugada del domingo en calle Paraguay, en el barrio Sarmiento, ahora apareció otro video que muestra una nueva agresión grupal en un contexto similar.

El primer hecho dejó a un joven con lesiones en el cuello y el rostro, fue registrado por testigos y derivó en una denuncia radicada en la Comisaría Quinta. La causa permanece bajo investigación, mientras se analizan las imágenes aportadas para intentar identificar a todos los agresores.

Este martes, mientras todavía continuaba la repercusión por la primera golpiza, se conoció una segunda filmación. En ese video se observa a un grupo de jóvenes atacando con trompadas y patadas a un adolescente vestido con un buzo blanco, que ya se encontraba tirado en el piso.

La escena vuelve a mostrar una dinámica que preocupa: agresiones en grupo, jóvenes filmando con celulares y pocas personas intentando frenar la violencia. Al igual que en el primer ataque, quienes aparecen tratando de detener la golpiza son chicas que se acercan para separar y evitar que la situación pase a mayores.

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El caso llegó a medios nacionales

La primera agresión tuvo una fuerte repercusión y llegó incluso a medios nacionales. TN -Todo Noticias- reflejó el caso con una nota titulada “Un joven salía de un boliche en Neuquén, lo emboscaron de atrás y le dieron una brutal golpiza ”.

La difusión nacional del episodio puso en el centro de la escena una problemática que vecinos y familias de Centenario vienen señalando desde hace tiempo: la violencia que se repite en la calle a la salida de locales nocturnos.

Según se supo, en las últimas horas padres de algunos de los agresores del primer hecho se contactaron con familiares del joven golpeado y manifestaron que se harán cargo de lo ocurrido. De todos modos, la denuncia ya fue radicada y la investigación continúa su curso.

Pelea a la salida de un boliche en Centenario Gentileza Centenario Digital

El hombre que intentó frenar la golpiza y fue acusado en redes

En el video del primer ataque también se observa a un hombre que intenta interceder para frenar la agresión. Según pudo conocerse, se trata de un padre que aguardaba la salida de su hijo del local bailable cuando vio lo que estaba ocurriendo y decidió intervenir.

En medio de la confusión, el hombre gritó “Santi”, creyendo que uno de los jóvenes involucrados era un chico del barrio y que, al llamarlo por su nombre, podía lograr que desistiera de la agresión. Sin embargo, luego aclaró en diálogo con Centenario Digital que se trató de una confusión.

También contó que tanto él como su hijo fueron falsamente acusados en redes sociales, pese a que su hijo no se encontraba en el lugar al momento de la gresca. La situación generó malestar, ya que las imágenes comenzaron a circular rápidamente y derivaron en señalamientos equivocados.

Más policías y pedido de informes por los boliches

Tras la repercusión de los hechos, habrá mayor presencia policial en las inmediaciones de los locales bailables de Centenario. La medida busca reforzar la prevención durante los horarios de mayor concentración de jóvenes, especialmente a la salida de los boliches.

Por otra parte, el Consejo de Seguridad Municipal solicitó informes a la Secretaría de Comercio respecto al funcionamiento y la habilitación de los locales bailables. La mirada también está puesta en cómo menores de edad ingresarían a estos espacios y qué controles se realizan.

En paralelo, vecinos plantearon que desde hace meses los controles se concentran principalmente en comercios del Casco Viejo, pero no de la misma manera en sectores como los barrios Sarmiento y Trahun Hue, donde también funcionan locales y se registran situaciones conflictivas durante los fines de semana.