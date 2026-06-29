Cruzó la doble línea amarilla y chocó a una familia: acusan a un camionero que manejaba alcoholizado

El impacto ocurrió en la Ruta 237, cuando el transporte invadió el carril contrario y embistió a un Fiat Palio.

Un viaje familiar por la Ruta 237 terminó en un violento accidente luego de que un camión con acoplado invadiera el carril contrario y chocara contra el auto en el que circulaban un matrimonio y su hijo. Los tres ocupantes resultaron heridos y una de las víctimas sufrió lesiones de gravedad.

Más de un año después del impacto, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén formuló cargos contra el conductor del transporte. De acuerdo con la investigación, el hombre no solo realizó una maniobra prohibida en un sector marcado con doble línea amarilla , sino que además manejaba con 1,1 gramos de alcohol por litro de sangre.

La acusación fue presentada durante una audiencia realizada este lunes por la mañana. Estuvo a cargo del asistente letrado Federico Gayós y del funcionario Gustavo Vázquez, quienes detallaron la maniobra atribuida al camionero y las consecuencias que tuvo para la familia que viajaba en el automóvil.

El juez de garantías Juan Ignacio Pombo escuchó la presentación de los representantes del Ministerio Público Fiscal y consideró que existían elementos suficientes para que el caso avance. Por ese motivo, avaló la formulación de cargos y estableció un plazo de dos meses para completar la investigación.

fiscalia villa la angostura La fiscalía de Villa La Angostura identificó a tres atacantes y los acusó por el delito de lesiones graves.

El camión invadió el carril contrario

El incidente vial ocurrió el 22 de marzo de 2025, en una franja horaria ubicada entre las 15:20 y las 16:45. El choque se produjo entre los kilómetros 1606 y 1607 de la Ruta 237, en dirección hacia la ciudad de Bariloche.

Según la teoría presentada por la fiscalía, el acusado, identificado por sus iniciales C. R. C., conducía un camión Mercedes Benz con acoplado. Al llegar al sector donde ocurrió el impacto, cruzó la doble línea amarilla central e ingresó en el carril contrario.

Por ese lugar avanzaba un Fiat Palio en el que viajaban tres integrantes de una familia: el padre, la madre y el hijo. La maniobra del vehículo de gran porte dejó al conductor del automóvil sin posibilidades de evitar el impacto.

Los representantes del MPF señalaron que el camionero actuó “de forma imprudente y antirreglamentaria”, debido a que no respetó la demarcación vial que dividía ambos sentidos de circulación.

La doble línea amarilla indica que ningún vehículo puede atravesar el eje de la calzada para realizar un sobrepaso o circular por la mano contraria. Se utiliza especialmente en tramos donde la visibilidad, las curvas o las características del camino vuelven peligrosa cualquier maniobra de ese tipo.

Pese a esa prohibición, el camión habría ingresado en el carril por el que circulaba el Fiat Palio y terminó chocándolo. La diferencia de tamaño y peso entre ambos vehículos provocó que los ocupantes del auto sufrieran distintas lesiones.

Incendio de un camión con gas.mp4

La presencia de alcohol, sumada a la invasión del carril contrario en un sector con doble línea amarilla, fue incorporada como uno de los principales elementos de la acusación. Para la fiscalía, el camionero incumplió las normas básicas de tránsito y generó una situación de riesgo que terminó con tres personas heridas.

Una mujer sufrió fracturas y una larga recuperación

La mujer que viajaba en el Fiat Palio fue quien sufrió las consecuencias más graves del choque. De acuerdo con lo informado durante la audiencia, presentó traumatismos y fracturas que le impidieron realizar sus actividades habituales durante un periodo de entre 90 y 120 días.

Por la extensión del tiempo de recuperación, sus heridas fueron consideradas lesiones graves. Durante varios meses no pudo desarrollar con normalidad sus tareas cotidianas a raíz de las secuelas provocadas por el impacto.

Los otros dos integrantes de la familia, el hombre y el hijo de la pareja, sufrieron politraumatismos leves. Aunque sus lesiones fueron de menor gravedad, también debieron recibir asistencia médica luego de la colisión.

La fiscalía le atribuyó al camionero dos hechos de lesiones leves culposas y un hecho de lesiones graves culposas, en concurso ideal. La acusación contempla que las heridas fueron provocadas por la conducción imprudente de un vehículo automotor y agravadas por la cantidad de alcohol detectada en sangre.

Luego de escuchar a las partes, el juez Juan Ignacio Pombo tuvo por formulados los cargos contra C. R. C. y fijó en dos meses el plazo para continuar con la investigación.

Durante ese periodo, la fiscalía podrá reunir y completar las pruebas vinculadas con la mecánica del choque, la circulación de los vehículos, el estado del camionero al momento del hecho y las lesiones sufridas por las tres víctimas. Una vez cumplido ese plazo, se definirá cómo continuará el proceso judicial.