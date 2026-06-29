A través de sus redes sociales, la especialista Maru Botana compartió una receta imperdible para preparar unas exquisitas croquetas de papa y mozzarella .

Croquetas de papa y mozzarella: la receta fácil y exquisita para hacer en casa

Las deliciosas croquetas , generalmente redondas u ovaladas, hechas con un picadillo de jamón, carne, pescado, huevo u otros ingredientes y rebozadas en huevo y pan rallado, son unas compañeras excelentes para cualquier plato. Y Maru Botana , a través de sus redes sociales, compartió una receta imperdible para preparar unas exquisitas croquetas de papa y mozzarella .

En más de una ocasión, Maru Botana apuntó que intenta llegar a todos los hogares compartiendo a través de sus redes sociales todos sus secretos y conocimientos para que la gente haga y practique sus recetas en las casas. Y esta vez, claro, no fue la excepción. Entonces, a poner manos a la obra y disfrutarla…

Para elaborar unas riquísimas croquetas de papa y mozzarella según una receta compartida por la especialista Maru Botana , primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:

500 gramos de puré de papas .

. 300 gramos de mozzarella .

. 1 yema.

Sal.

Pimienta.

Nuez moscada.

Huevos x3.

Harina (300 gramos).

2 cucharadas de almidón de maíz.

Pan rallado (500 gramos).

Aceite para freír.

Croquetas-de-Coliflor-y-Ricota.webp Croquetas de Coliflor, deliciosas para hacer en casa.

La guía paso a paso para elaborar las croquetas de papa y mozzarella

Maru Botana, a través de sus redes sociales, explicó el paso a paso que se debe seguir para preparar estas exquisitas croquetas de papa y mozzarella:

Con el puré de papas ya frío podemos agregar los condimentos: sal, pimienta, nuez moscada, la yema y el almidón.

ya frío podemos agregar los condimentos: sal, pimienta, nuez moscada, la yema y el almidón. Hacemos unas bolitas colocando en el centro la mozzarella .

. Pasamos las bolitas por la mezcla de harina + 2 huevos + pan rallado.

por la mezcla de harina + 2 huevos + pan rallado. Freímos.

Según diversos sitios especializados en cocina, también es posible considerar esta guía alternativa a la hora de elaborar croquetas de papa y mozzarella:

Como punto de partida, lavar bien las papas , cortarlas en cubos -o bien ponerlas a hervir enteras- y, cuando estén listas, hacerlas puré .

, cortarlas en cubos -o bien ponerlas a hervir enteras- y, cuando estén listas, hacerlas . Acto seguido, al puré de papas lo mezclamos con cilantro picadito, una cucharadita de mostaza, sal con ajo y pimienta.

lo mezclamos con cilantro picadito, una cucharadita de mostaza, sal con ajo y pimienta. A continuación, tomar una bolita de puré y abrirle un hueco para colocarle un trocito de queso , luego cerrarla bien y darle forma.

y abrirle un hueco para colocarle un trocito de , luego cerrarla bien y darle forma. Pasar cada una por harina, huevo batido y pan rallado.

Luego, freír hasta dorar y colocarlas sobre papel absorbente.

Acompañarlas con salsa rosada o aderezo de nuestra elección.

Maru Botana-Cocina-Portada Maru Botana, a través de sus redes sociales, compartió una receta imperdible para preparar unas exquisitas croquetas de papa y mozzarella.

Croquetas de pollo, receta

Como alternativa a las croquetas de papa y mozzarella, la especialista Paulina Cocina destacó una receta para preparar croquetas de pollo:

Para hacer 8 porciones de croquetas de pollo:

1 pechuga de pollo o restos de pollo.

1 Cebolla de verdeo.

2 huevos.

4 cucharadas de harina.

400 ml de leche entera.

200 ml de caldo de carne.

4 cucharadas de manteca.

Pan rallado.

1 ajo.

Sal.

Pimienta.

Nuez moscada.

Tomillo.

Luego, tenemos que seguir esta guía paso a paso: