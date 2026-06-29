Croquetas de papa y mozzarella: la receta fácil y exquisita para hacer en casa
A través de sus redes sociales, la especialista Maru Botana compartió una receta imperdible para preparar unas exquisitas croquetas de papa y mozzarella.
Las deliciosas croquetas, generalmente redondas u ovaladas, hechas con un picadillo de jamón, carne, pescado, huevo u otros ingredientes y rebozadas en huevo y pan rallado, son unas compañeras excelentes para cualquier plato. Y Maru Botana, a través de sus redes sociales, compartió una receta imperdible para preparar unas exquisitas croquetas de papa y mozzarella.
En más de una ocasión, Maru Botana apuntó que intenta llegar a todos los hogares compartiendo a través de sus redes sociales todos sus secretos y conocimientos para que la gente haga y practique sus recetas en las casas. Y esta vez, claro, no fue la excepción. Entonces, a poner manos a la obra y disfrutarla…
La receta ideal para preparar croquetas de papa y mozzarella de Maru Botana
Para elaborar unas riquísimas croquetas de papa y mozzarella según una receta compartida por la especialista Maru Botana, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:
- 500 gramos de puré de papas.
- 300 gramos de mozzarella.
- 1 yema.
- Sal.
- Pimienta.
- Nuez moscada.
- Huevos x3.
- Harina (300 gramos).
- 2 cucharadas de almidón de maíz.
- Pan rallado (500 gramos).
- Aceite para freír.
La guía paso a paso para elaborar las croquetas de papa y mozzarella
Maru Botana, a través de sus redes sociales, explicó el paso a paso que se debe seguir para preparar estas exquisitas croquetas de papa y mozzarella:
- Con el puré de papas ya frío podemos agregar los condimentos: sal, pimienta, nuez moscada, la yema y el almidón.
- Hacemos unas bolitas colocando en el centro la mozzarella.
- Pasamos las bolitas por la mezcla de harina + 2 huevos + pan rallado.
- Freímos.
Según diversos sitios especializados en cocina, también es posible considerar esta guía alternativa a la hora de elaborar croquetas de papa y mozzarella:
- Como punto de partida, lavar bien las papas, cortarlas en cubos -o bien ponerlas a hervir enteras- y, cuando estén listas, hacerlas puré.
- Acto seguido, al puré de papas lo mezclamos con cilantro picadito, una cucharadita de mostaza, sal con ajo y pimienta.
- A continuación, tomar una bolita de puré y abrirle un hueco para colocarle un trocito de queso, luego cerrarla bien y darle forma.
- Pasar cada una por harina, huevo batido y pan rallado.
- Luego, freír hasta dorar y colocarlas sobre papel absorbente.
- Acompañarlas con salsa rosada o aderezo de nuestra elección.
Croquetas de pollo, receta
Como alternativa a las croquetas de papa y mozzarella, la especialista Paulina Cocina destacó una receta para preparar croquetas de pollo:
Para hacer 8 porciones de croquetas de pollo:
- 1 pechuga de pollo o restos de pollo.
- 1 Cebolla de verdeo.
- 2 huevos.
- 4 cucharadas de harina.
- 400 ml de leche entera.
- 200 ml de caldo de carne.
- 4 cucharadas de manteca.
- Pan rallado.
- 1 ajo.
- Sal.
- Pimienta.
- Nuez moscada.
- Tomillo.
Luego, tenemos que seguir esta guía paso a paso:
- Cocer los huevos y la pechuga de pollo. Pasado el tiempo de cocción, pelar y picar el huevo, también desmenuzar el pollo.
- Rehogar todo en una sartén al fuego con un poco de aceite, tomillo y ajo durante 10 minutos y reservar.
- En un sartén aparte, derretir la manteca y sofreír la cebolla picada y, cuando ablanda, sumar la harina y remover con una cuchara de madera, cocinando medio minuto más.
- Incorporar caldo de a poco y sin parar de remover. Por último sumar la leche y continuar removiendo. Cocinar a fuego bajo mientras agarra consistencia.
- Sumar a la preparación la picada de pollo y huevo. Mezclar y cocinar por un minuto más sin parar de remover. Salpimentar al gusto y añadir una cucharadita de nuez moscada. Como resultado, la salsa debe quedar consistente y densa.
- Retirar del fuego, tapar y reservar en la heladera hasta que enfríe.
- Una vez fría, con ayuda de dos cucharas ir formando las croquetas con porciones de la masa. Rebozar una por una, pasándolas por huevo batido y luego en pan rallado.
- Freír las croquetas en abundante aceite evitando que el aceite se enfríe entre tanda y tanda.
- Una vez doradas, colocarlas sobre papel de cocina quitando el exceso de aceite y servir.
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