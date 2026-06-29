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Croquetas de papa y mozzarella: la receta fácil y exquisita para hacer en casa

A través de sus redes sociales, la especialista Maru Botana compartió una receta imperdible para preparar unas exquisitas croquetas de papa y mozzarella.

Croquetas de papa y mozzarella: la receta fácil y exquisita para hacer en casa

Croquetas de papa y mozzarella: la receta fácil y exquisita para hacer en casa

Las deliciosas croquetas, generalmente redondas u ovaladas, hechas con un picadillo de jamón, carne, pescado, huevo u otros ingredientes y rebozadas en huevo y pan rallado, son unas compañeras excelentes para cualquier plato. Y Maru Botana, a través de sus redes sociales, compartió una receta imperdible para preparar unas exquisitas croquetas de papa y mozzarella.

En más de una ocasión, Maru Botana apuntó que intenta llegar a todos los hogares compartiendo a través de sus redes sociales todos sus secretos y conocimientos para que la gente haga y practique sus recetas en las casas. Y esta vez, claro, no fue la excepción. Entonces, a poner manos a la obra y disfrutarla…

La receta ideal para preparar croquetas de papa y mozzarella de Maru Botana

Para elaborar unas riquísimas croquetas de papa y mozzarella según una receta compartida por la especialista Maru Botana, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:

  • 500 gramos de puré de papas.
  • 300 gramos de mozzarella.
  • 1 yema.
  • Sal.
  • Pimienta.
  • Nuez moscada.
  • Huevos x3.
  • Harina (300 gramos).
  • 2 cucharadas de almidón de maíz.
  • Pan rallado (500 gramos).
  • Aceite para freír.
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Croquetas de Coliflor, deliciosas para hacer en casa.

Croquetas de Coliflor, deliciosas para hacer en casa.

La guía paso a paso para elaborar las croquetas de papa y mozzarella

Maru Botana, a través de sus redes sociales, explicó el paso a paso que se debe seguir para preparar estas exquisitas croquetas de papa y mozzarella:

  • Con el puré de papas ya frío podemos agregar los condimentos: sal, pimienta, nuez moscada, la yema y el almidón.
  • Hacemos unas bolitas colocando en el centro la mozzarella.
  • Pasamos las bolitas por la mezcla de harina + 2 huevos + pan rallado.
  • Freímos.

Según diversos sitios especializados en cocina, también es posible considerar esta guía alternativa a la hora de elaborar croquetas de papa y mozzarella:

  • Como punto de partida, lavar bien las papas, cortarlas en cubos -o bien ponerlas a hervir enteras- y, cuando estén listas, hacerlas puré.
  • Acto seguido, al puré de papas lo mezclamos con cilantro picadito, una cucharadita de mostaza, sal con ajo y pimienta.
  • A continuación, tomar una bolita de puré y abrirle un hueco para colocarle un trocito de queso, luego cerrarla bien y darle forma.
  • Pasar cada una por harina, huevo batido y pan rallado.
  • Luego, freír hasta dorar y colocarlas sobre papel absorbente.
  • Acompañarlas con salsa rosada o aderezo de nuestra elección.
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Maru Botana, a través de sus redes sociales, compartió una receta imperdible para preparar unas exquisitas croquetas de papa y mozzarella.

Maru Botana, a través de sus redes sociales, compartió una receta imperdible para preparar unas exquisitas croquetas de papa y mozzarella.

Croquetas de pollo, receta

Como alternativa a las croquetas de papa y mozzarella, la especialista Paulina Cocina destacó una receta para preparar croquetas de pollo:

Para hacer 8 porciones de croquetas de pollo:

  • 1 pechuga de pollo o restos de pollo.
  • 1 Cebolla de verdeo.
  • 2 huevos.
  • 4 cucharadas de harina.
  • 400 ml de leche entera.
  • 200 ml de caldo de carne.
  • 4 cucharadas de manteca.
  • Pan rallado.
  • 1 ajo.
  • Sal.
  • Pimienta.
  • Nuez moscada.
  • Tomillo.

Luego, tenemos que seguir esta guía paso a paso:

  • Cocer los huevos y la pechuga de pollo. Pasado el tiempo de cocción, pelar y picar el huevo, también desmenuzar el pollo.
  • Rehogar todo en una sartén al fuego con un poco de aceite, tomillo y ajo durante 10 minutos y reservar.
  • En un sartén aparte, derretir la manteca y sofreír la cebolla picada y, cuando ablanda, sumar la harina y remover con una cuchara de madera, cocinando medio minuto más.
  • Incorporar caldo de a poco y sin parar de remover. Por último sumar la leche y continuar removiendo. Cocinar a fuego bajo mientras agarra consistencia.
  • Sumar a la preparación la picada de pollo y huevo. Mezclar y cocinar por un minuto más sin parar de remover. Salpimentar al gusto y añadir una cucharadita de nuez moscada. Como resultado, la salsa debe quedar consistente y densa.
  • Retirar del fuego, tapar y reservar en la heladera hasta que enfríe.
  • Una vez fría, con ayuda de dos cucharas ir formando las croquetas con porciones de la masa. Rebozar una por una, pasándolas por huevo batido y luego en pan rallado.
  • Freír las croquetas en abundante aceite evitando que el aceite se enfríe entre tanda y tanda.
  • Una vez doradas, colocarlas sobre papel de cocina quitando el exceso de aceite y servir.

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