La receta de Claudia Villafañe para hacer un calzone saludable, otra versión del clásico italiano
Claudia Villafañe sorprendió al compartir su receta de calzone saludable, una versión del clásico italiano que incluye abundantes vegetales y pesto.
Ganadora de la primera edición de MasterChef Celebrity en 2021, Claudia Villafañe se animó a compartir su receta de calzone, pero con un giro saludable, ya que a este clásico de la cocina italiana lo rellenó con abundantes vegetales, además de queso.
“Me gusta amasar”, confesó la empresaria y ex esposa de Diego Maradona al participar de “La cocina rebelde”, el programa de ElTrece con los reconocidos chefs Jimena Monteverde y Coco Carreño, y la participación de la nutricionista Romina Pereiro. Fue justamente la propia Pereiro quien elogió su preparación: “Tenemos cuatro de los cinco colores que necesitamos consumir todos los días. En una misma receta tenés mucha variedad de antioxidantes”, dijo.
Los ingredientes para hacer este calzone saludable
La clave de esta versión está en combinar una masa casera sencilla con un relleno protagonizado por vegetales. Para esta preparación, se necesitan los siguientes productos:
- 500 gramos de harina 0000
- 20 gramos de levadura fresca
- 250 centímetros cúbicos de agua
- Un chorrito de aceite de oliva
- Sal a gusto
- Para el relleno: zucchini, zanahoria, cebolla y berenjena
- Pesto de albahaca
- Aceitunas
- Abundante mozzarella
Paso a paso, cómo hacer el calzone de Claudia Villafañe
- Preparar la masa: en un recipiente amplio, colocar los 500 gramos de harina 0000 y una pizca de sal. En otro bowl, disolver los 20 gramos de levadura fresca en los 250 centímetros cúbicos de agua, preferentemente tibia. Es importante que el agua no esté demasiado caliente, ya que podría afectar la acción de la levadura e impedir que la masa crezca correctamente.
- Combinar las mezclas y sumar el aceite de oliva: incorporar de manera gradual el agua con levadura a la harina y mezclar con una cuchara o directamente con las manos hasta integrar los ingredientes. Luego, agregar un chorrito de aceite de oliva, que ayudará a obtener una masa más flexible y aromática. La cantidad debe ser moderada: alcanza con unas gotas o una pequeña cucharada para evitar que la preparación resulte pesada.
- Avanzar con el amasado: una vez que la masa comienza a formarse, colocarla sobre una mesada ligeramente enharinada y amasarla durante aproximadamente diez minutos. El objetivo es lograr una textura lisa, elástica y que no se pegue demasiado en las manos. Si fuera necesario, se puede sumar una pequeña cantidad de harina, aunque conviene no excederse para que el calzone no quede duro.
- Levado: después del amasado, formar un bollo y colocarlo en un recipiente limpio. Cubrirlo con un repasador o un film y dejarlo reposar en un lugar templado durante alrededor de una hora, o hasta que duplique su volumen. Este paso es fundamental porque permite que la levadura actúe y que la masa adquiera una textura aireada.
- Preparar el relleno: mientras la masa descansa, lavan cuidadosamente el zucchini, la zanahoria y la berenjena. Y cortarlas en cubos pequeños o en tiras finas. La cebolla también se pica en trozos chicos. Cortar todos los vegetales de un tamaño similar permite que se cocinen de manera pareja y facilita el armado posterior.
- Cocinar los vegetales: en una sartén amplia, cocinar la cebolla con unas gotas de aceite de oliva o, si se busca reducir aún más la materia grasa, con un poco de agua. Cuando comienza a transparentarse, agregar la zanahoria, la berenjena y el zucchini. Las verduras deben cocinarse a fuego medio hasta que estén tiernas, pero sin desarmarse por completo. Una vez cocidos, retirar los vegetales de la sartén del fuego y dejarlos enfriar.
- Estirar la masa: dividir la masa en porciones y estirar cada una de ellas con un palo de amasar hasta formar un disco de grosor parejo. No debe quedar excesivamente fina, porque podría romperse, ni demasiado gruesa, para evitar que el calzone resulte pesado.
- Rellenar y cerrar: sobre una mitad del disco, distribuir una porción de verduras salteadas. Luego, añadir pesto de albahaca, algunas aceitunas cortadas y mozzarella. Doblar la masa por la mitad, cubriendo el relleno, hasta formar una especie de empanada grande. Presionar los bordes con los dedos o con un tenedor.
- Cocción: colocar los calzone en una placa apenas aceitada o cubierta con papel para horno. Cocinar en un horno precalentado a temperatura media-alta, aproximadamente entre 200 y 220 grados, durante 20 a 30 minutos. El tiempo puede variar según el tamaño de cada unidad, pero estarán listos cuando la masa se vea dorada y firme.
- Reposo: una vez fuera del horno, se recomienda dejarlos reposar algunos minutos antes de servir. De esta manera, el queso se asienta y se evita que el relleno salga demasiado caliente.
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