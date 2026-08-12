El Comedor La Mañana Claudia Villafañe La receta de Claudia Villafañe para hacer un calzone saludable, otra versión del clásico italiano

La receta de Claudia Villafañe para hacer un calzone saludable, otra versión del clásico italiano

Ganadora de la primera edición de MasterChef Celebrity en 2021, Claudia Villafañe se animó a compartir su receta de calzone, pero con un giro saludable, ya que a este clásico de la cocina italiana lo rellenó con abundantes vegetales, además de queso.

“Me gusta amasar”, confesó la empresaria y ex esposa de Diego Maradona al participar de “La cocina rebelde”, el programa de ElTrece con los reconocidos chefs Jimena Monteverde y Coco Carreño, y la participación de la nutricionista Romina Pereiro. Fue justamente la propia Pereiro quien elogió su preparación: “Tenemos cuatro de los cinco colores que necesitamos consumir todos los días. En una misma receta tenés mucha variedad de antioxidantes”, dijo.

Los ingredientes para hacer este calzone saludable La clave de esta versión está en combinar una masa casera sencilla con un relleno protagonizado por vegetales. Para esta preparación, se necesitan los siguientes productos: