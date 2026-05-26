Empanadas al horno como si fueran fritas: cómo hacer para que queden con la msima textura

Revelan cómo hacer las empanadas al horno crocantes y jugosas como las fritas , con secretos para potenciar su sabor y textura.

Son una de las comidas más tradicionales de Argentina. Están presentes en reuniones familiares y de amigos. Sin embargo, las empanadas pueden abrir grietas , y no solo por sus innumerables rellenos , sino también por la forma de cocinarlas. Hay quienes las prefieren fritas y quienes las quieren al horno . Claro está que la metodología utilizada cambia drásticamente el resultado final.

Las empanadas horneadas suelen verse distintas y tener un gusto diferente al de las fritas. Pueden quedar secas , poco doradas o sin ese crujido y jugosidad que caracteriza a una buena empanada hecha en aceite o grasa. Pero en la búsqueda de alternativas saludables , existe una técnica que permite que las preparadas al horno tengan el mismo aspecto o sabor que las fritas , pero sin recurrir a abundante aceite.

Una de las claves para lograr este resultado es preparar una masa que soporte el horneado sin resecarse . Las leudadas y las que incorporan grasa –como manteca o aceite- ofrecen más flexibilidad y un dorado más uniforme , aunque el factor más importante no es la receta exacta de la masa, sino cómo se arma la empanada y cómo se protege durante la cocción para que conserve humedad interior y consiga una corteza crujiente.

empanadas fritas de carne 02.jpg Las empanadas fritas se caracterizan por ser crujientes y jugosas.

Por otro lado, el relleno debe estar en su punto: ni demasiado líquido (porque humedecerá la masa) ni extremadamente seco. Si lleva carne o vegetales que suelten jugo, es recomendable reducirlos previamente en sartén para concentrar sabores y eliminar exceso de humedad. Añadir en este punto un poco de grasa ayuda a mantener jugosidad y a mimetizar la sensación de una empanada frita.

Paso a paso, la técnica para lograr empanadas fritas pero al horno

Armar las empanadas con el relleno elegido

Estirar la masa y colocar la porción de relleno en el centro. Humedecer el borde con un poco de agua para sellar mejor y evitar que entre aire. Cerrar y repulgar o sellar con un tenedor. Es importante que queden bien cerradas para que, al hornearse, no se escape el relleno. Evitar llenarlas demasiado. El exceso puede abrirlas durante el horneado.

Colocar las empanadas en una bandeja con un chorrito de aceite para que no se peguen. Usar una bandeja de horno limpia; un hilo de aceite en la base (o pincelarla) evita que la masa se adhiera y contribuye a un dorado más parejo por debajo. Alternativamente, se puede usar papel vegetal con un ligero spray de aceite.

empanadas Las empanadas suelen acompañar reuniones familiares o encuentro de amigos.

Batir 1 yema de huevo y agregarle una cucharadita de leche o agua

Esta mezcla simple actúa como glaseado. La yema aporta color y brillo, mientras que la leche o el agua permiten una distribución más fluida y una reacción de Maillard que imita el acabado de la fritura.

El secreto: pincelar las empanadas con la mezcla anterior

Pincelar uniformemente cada empanada con la yema batida. Este gesto es el truco esencial: la yema ayuda a formar una corteza dorada, brillante y ligeramente crujiente, similar a la que deja el aceite caliente al freír. Si se desea un acabado aún más dorado, se puede dar una segunda pasada a mitad de horneado, aunque con una sola capa suele ser suficiente.

Llevarlas a un horno

Precalentar el horno a 200° asegura un golpe de calor inicial que permite que la masa se infle y selle rápidamente, reteniendo los jugos del relleno. El tiempo puede variar levemente según el tamaño y grosor de las empanadas y la potencia del horno, aunque lo ideal es entre 20 y 25 minutos; la clave es retirarlas cuando estén visiblemente infladas y con un tono dorado uniforme.

empanada Esta técnica ayuda a que las empanadas horneadas no queden tan secas.

Dejar reposar 5 minutos

El reposo es fundamental antes de comerlas: esto permite que los jugos del interior se asienten y evita quemaduras al morder. Además, la textura se estabiliza y la corteza termina de adquirir su punto óptimo.

Por qué esta técnica funciona

El dorado intenso y la textura propia de la fritura provienen de la combinación de calor y grasa. La yema aporta tanto color como lípidos superficiales que reaccionan con la masa en el horno, produciendo un acabado muy similar al de la fritura. El chorrito de aceite en la bandeja y el calor directo del horno contribuyen a una base dorada y crujiente, mientras que el precalentado y el sellado correcto del borde mantienen el interior jugoso.