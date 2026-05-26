Albóndigas con arroz: la receta casera clásica que atraviesa generaciones

Con salsa de tomate, carne bien condimentada y arroz blanco, este plato tradicional de albóndigas sigue siendo un símbolo de cocina casera.

En tiempos donde el delivery parece resolverlo todo y las comidas rápidas ganan cada vez más espacio, hay una receta que sobrevive al paso de los años y siguen ocupando un lugar especial en la mesa familiar. Las albóndigas con arroz son una de ellas: un plato simple, rendidor y cargado de memoria afectiva. Hay algo en esa combinación de salsa de tomate, carne bien condimentada y arroz humeante que remite automáticamente a la cocina de las abuelas, a los domingos en familia y a esas comidas caseras que nunca fallan.

Aunque hoy aparecen versiones modernas, vegetarianas o gourmet, la receta clásica mantiene intacto su encanto. Las albóndigas tienen raíces antiguas: el término proviene del árabe “al-bunduq”, que significa “bola pequeña”, y con el tiempo fueron adoptadas por distintas culturas del mundo. En Argentina, llegaron principalmente a través de las tradiciones culinarias italianas y españolas, hasta transformarse en un plato profundamente criollo.

Acá suelen cocinarse en salsa y acompañarse con distintas guarniciones: puré, pastas, papas o arroz. Esta última opción se convirtió en una de las más populares porque combina sabor, simpleza y economía. Además, permite alimentar a muchas personas con pocos ingredientes, una característica clave de las recetas hogareñas que pasan de generación en generación.

arroz albondigas.webp Una receta económica, deliciosa e ideal para los días frescos.

Cómo preparar albóndigas con arroz

Ingredientes

Para las albóndigas:

500 gramos de carne picada

1 huevo

1 diente de ajo picado

2 cucharadas de pan rallado

Perejil fresco picado

Sal y pimienta

Un chorrito de leche

Harina para rebozar

Para la salsa:

1 cebolla

1 diente de ajo

1 zanahoria rallada

1 lata de tomate triturado

Orégano y laurel

Aceite

Para el arroz:

2 tazas de arroz blanco

4 tazas de agua

Sal

arroz-con-albondigas.jpg Arroz y albóndigas, una receta deliciosa.

Paso a paso

En un bowl mezclar la carne picada con el huevo, el ajo, el perejil y el pan rallado. Sumar sal, pimienta y apenas un poco de leche para darle más suavidad a la preparación. Una vez integrada la mezcla, formar pequeñas bolitas y pasarlas ligeramente por harina.

Después hay que sellarlas en una sartén con aceite caliente hasta que tomen color por todos sus lados. No hace falta cocinarlas por completo en esta etapa: terminarán la cocción dentro de la salsa.

Para el tuco, rehogar cebolla y ajo picados. Incorporar zanahoria rallada y luego el tomate triturado junto con los condimentos. Cocinar unos minutos y agregar las albóndigas para que hiervan lentamente en la salsa durante unos 20 minutos.

Mientras tanto, preparar el arroz blanco en abundante agua con sal. Al momento de servir, colocar el arroz como base y encima las albóndigas bañadas con salsa. Un poco de perejil fresco o queso rallado termina de darle el toque final.

Más allá de su sabor, el gran secreto de este plato está en lo emocional. Las albóndigas con arroz son parte de esa cocina cotidiana que no necesita técnicas sofisticadas ni ingredientes caros para funcionar. Son comidas que hablan de hogar, de mesa compartida y de recetas transmitidas casi de memoria, entre consejos familiares y aromas inolvidables.