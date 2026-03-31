Croquetas de coliflor: crocantes, cremosas y una receta fácil para salvar cualquier comida
Una receta simple, rendidora y sabrosa para transformar la coliflor en croquetas doradas, con tips clave y un dip que levanta todo.
La coliflor tuvo durante años mala prensa. Vegetal de dieta, de hospital, de tupper sin ganas. Pero algo cambió. Hoy vuelve con revancha, con técnica, con fuego y con una idea clara: si la sabés tratar, te responde. Y estas croquetas son la prueba.
Agarrás un ingrediente noble, lo cocinás bien, lo condimentás con criterio y lo llevás a ese territorio donde todo mejora: el crocante. Ahí no hay vuelta atrás.
Acá no hay magia rara. Hay método, textura y un par de decisiones que hacen la diferencia entre una croqueta que se rompe y una que se banca la parada.
¿Por qué coliflor?
La coliflor tiene mala fama injustamente: muchas veces se la asocia con dietas insulsas o con esos tuppers tristes que van al microondas. Pero lo cierto es que, cuando se la cocina bien, puede convertirse en una bomba de sabor. Al vapor, al horno, salteada o incluso rallada para usar como “arroz”, es uno de esos vegetales que se adaptan a lo que uno necesite.
Además, es rica en fibra, vitamina C, ácido fólico y antioxidantes. Y lo mejor: tiene una textura que, al cocinarse y procesarse, se vuelve ideal para usar como base de preparaciones sin carne ni harinas refinadas. Por eso, estas croquetas no solo son vegetarianas, sino también una opción más liviana frente a las tradicionales de papa, arroz o jamón y queso.
Ingredientes
- 1 coliflor mediana
- 1 huevo
- ½ taza de queso rallado (puede ser reggianito, pategrás o el que tengas)
- ½ taza de pan rallado (más extra para rebozar)
- 1 diente de ajo
- ½ cebolla
- Sal y pimienta, a gusto
- Aceite (para freír o para horno)
Para el dip (opcional pero clave)
- 3 cucharadas de yogur natural o queso crema
- 1 cucharadita de mostaza
- Jugo de limón
- Sal, pimienta y hierbas (perejil o ciboulette)
Paso a paso
- Cocinar la coliflor
Separar en flores y hervir en agua con sal hasta que esté bien tierna. Colar y dejar enfriar.
- Secar bien
Este paso es clave: retirar toda el agua posible (con colador, repasador o apretando suave).
- Hacer la base
Pisar o procesar la coliflor hasta lograr un puré rústico (no totalmente liso).
- Sumar sabor
Agregar el ajo y la cebolla previamente salteados, el huevo, el queso rallado y el pan rallado. Condimentar.
- Formar las croquetas
Mezclar bien y armar bolitas o bastones con las manos.
- Rebozar
Pasarlas por pan rallado para lograr mejor crocante.
- Cocción (dos opciones)
- Fritas: en aceite caliente hasta dorar
- Al horno: en placa aceitada, 200°C, hasta dorar (dar vuelta a mitad de cocción)
- Preparar el dip
Mezclar todos los ingredientes hasta lograr una crema homogénea.
El dip no acompaña, define
Y después está el dip. Porque sí, las croquetas funcionan solas, pero con un buen acompañamiento suben de nivel.
Yogur o queso crema, un toque ácido de limón, mostaza para empujar y hierbas para refrescar. Simple, pero efectivo.
Variantes, porque esto recién empieza
Esta receta no es rígida, es una base:
- Sumarle espinaca o zanahoria
- Meterle especias (curry, cúrcuma)
- Rellenarlas con queso para el momento sorpresa
- O hacerlas mini, modo picada
Porque en el fondo de eso se trata: de cocinar algo simple y que funcione en cualquier mesa.
