Papas fritas sin ser fritas: la receta saludable, sin freidora de aire ni aceite, para que queden como las clásicas

Esta receta , compartida por Paulina Cocina , es mucho más saludable y permite lograr un resultado similar a las tradicionales. El secreto .

Papas fritas sin ser fritas: la receta saludable, sin freidora de aire ni aceite

A la hora de elegir un acompañante en las comidas, probablemente las papas fritas sean el favorito de la mayoría de los argentinos. Y en medio del “boom” de la alimentación saludable , surgen alternativas para hacerlas sin aceite y lograr un resultado similar. Una de estas recetas fue compartida por la influencer culinaria Paulina Cocina.

“No esperen que diga que son iguales porque las fritas son las más ricas del mundo, pero estas papas sin aceite no tienen tanto que envidiarles a las comunes , además de ser mucho más saludables”, afirmó la famosa cocinera.

Además, aseguró que es una de las recetas de papas que más la sorprendió y que solo basta con un simple truco para llevarla a cabo.

Todos los ingredientes para la receta de papas fritas sin aceite

Para llevar adelante esta preparación, serán necesarios los siguientes productos:

Papas

Sal

1 clara de huevo

Pimentón

Pimienta

Papel manteca

Con este truco, se logran papas fritas muy similares a las hechas con aceite.

Paso a paso, cómo hacer la receta de papas saludables de Paulina Cocina

“Este truco para hacer papas fritas sin aceite me parece increíble”, aseguró la influencer. Para aplicarlo, se debe seguir este procedimiento:

Pelar las papas y cortarlas en bastones tradicionales igual a cuando preparamos papas fritas comunes. Lo ideal es que tengan un grosor de entre 7 y 10 mm de grosor. Un corte regular asegura una cocción homogénea.

las papas y en bastones tradicionales igual a cuando preparamos papas fritas comunes. Lo ideal es que tengan un grosor de entre 7 y 10 mm de grosor. Un corte regular asegura una cocción homogénea. Poner una clara de huevo en un bowl y agregarle un poco de sal, pimentón y pimienta.

en un bowl y agregarle un poco de Batir el huevo hasta que se haga un poco de espuma. Se puede hacer con un batidor común o directamente con tenedores.

hasta que se haga un poco de espuma. Se puede hacer con un batidor común o directamente con tenedores. Embeber las papas cortadas en la clara de huevo con la mezcla de pimienta, pimentón y sal.

en la clara de huevo con la mezcla de pimienta, pimentón y sal. Revolver hasta que queden bien empapadas en el huevo.

El resultado es igual de crujientes.

Colocar en una fuente para horno un papel manteca que la cubra por completo. Esto cumple la función de que no se peguen en la primera cocción.

que la cubra por completo. Esto cumple la función de que no se peguen en la primera cocción. Poner las papas una por una encima del papel, separadas entre sí.

Llevar al horno precalentado y a fuego medio.

precalentado y a fuego medio. A los 10 minutos, retirar del horno y sacar el papel manteca . Luego, volver a colocar todas las papas en la fuente del horno pero sin papel.

del horno y . Luego, volver a colocar todas las papas en la fuente del horno pero sin papel. Hornear nuevamente durante otros 15 minutos o hasta que estén bien doradas. Con éste procedimiento se obtienen unas papas muy parecidas a las fritas tradicionales, pero con poca grasa y mucho más saludables.

Cómo hacer que las papas fritas salgan crocantes

Para quienes prefieren seguir con la cocción en aceite, existe una receta casera que permite lograr ese crujiente ideal por fuera y una textura suave y esponjosa por dentro. El truco consiste en sumergir las papas previamente en una solución con vinagre, cuyo ácido actuará sobre el almidón y ayudará a modificar la estructura de su fibra superficial.

Papas fritas, uno de los acompañantes más usados.

Para aplicar este “secreto”, el primer paso consiste en colocar las papas cortadas en un recipiente con agua fría y remojarlas entre 15 y 30 minutos, permitiendo eliminar una porción del almidón superficial. Luego, se prepara una nueva solución de agua fría con vinagre: aproximadamente una cucharada de vinagre por cada litro de agua.

Este paso es clave: al colocar las papas y dejarlas remojar entre 15 y 30 minutos, el vinagre acidifica ligeramente la superficie, controla la gelatinización del almidón y ayuda a la formación de una corteza más crocante. Finalmente, se procede a un enjuague ligero y a una primera fritura a 150–160 °C durante 3-4 minutos solo para cocer el interior. Y, tras enfriarlas sobre una rejilla o papel, se vuelven a cocinar en pequeñas tandas a 180-190 °C por entre 2 y 4 minutos hasta dorar y obtener una textura crujiente.