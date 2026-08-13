¿Cuál es el aceite indicado para tu auto, según el motor? Mineral, semisintético o sintético

Se debe analizar cuidadosamente el aceite indicado para el auto . De acuerdo al motor , se debe optar por una de estas tres opciones.

Los expertos en mecánica del automotor aseguran que, para determinar con precisión cada cuánto tiempo debe cambiarse el aceite del auto , es fundamental saber qué tipo de aceite se está empleando. En este informe, precisaremos cuál es el aceite adecuado para tu auto según el motor : ¿ aceite mineral, semisintético o sintético?

El cambio de aceite es importante para proteger al auto de cualquier arranque en frío. Además, evita el sobrecalentamiento del vehículo y contribuye a la limpieza del motor . De allí que resulte muy ventajoso llevar un registro del cambio de aceite .

El aceite indicado para tu auto dependerá de la antigüedad del motor . Según lo reseñan los sitios especializados, la mayoría de los motores actuales requieren aceites sintéticos -o de mezcla sintética-. En tanto que los modelos más antiguos utilizan aceite mineral de motor convencional.

Por un lado, el aceite mineral -el más tradicional y económico del mercado- se obtiene directamente del refinado del petróleo y fue ampliamente utilizado en vehículos fabricados décadas atrás. Y es por este motivo que los expertos sugieren su uso principalmente en motores antiguos o en autos cuyos fabricantes aún contemplen este tipo de lubricante dentro de sus especificaciones.

En tanto, el aceite semisintético -mezcla entre aceite mineral y sintético- otorga una mejor lubricación y protección que un aceite mineral. Esta opción es la ideal para vehículos con varios años de uso o con alto kilometraje, con el objetivo de proporcionales una protección superior sin incrementar demasiado el presupuesto destinado al mantenimiento.

Por último, del aceite sintético cabe puntualizar que se trata del aceite estándar para la mayoría de los motores modernos. Según lo destacan los fabricantes, el aceite sintético permite obtener moléculas más uniformes y estables, capaces de soportar temperaturas elevadas, reducir la fricción interna y mantener el motor más limpio durante más tiempo.

Los expertos señalan que siempre es oportuno consultar el manual del vehículo o las referencias que el fabricante ha dejado en el motor u otra ubicación del vehículo, sobre el lubricante a utilizar. Si se conduce fuera de ruta, en caminos no asfaltados o con gran esfuerzo para el motor es conveniente reducir los intervalos de cambio de aceite para asegurar que este siga cumpliendo con su principal objetivo, que es el de proteger el motor.

Cuáles son las señales para saber que debe cambiarse el aceite del auto

La indicación en el tablero no es el único indicador para proceder a cambiar el aceite del motor. Hay varias otras señales a las que tenemos que prestar atención como el aspecto y textura. En algunos sitios especializados, se entregan consejos útiles para saber cuándo proceder al cambio de aceite en un auto:

El aceite se quema (con la marcha, el lubricante puede comenzar a quemarse, ya que no resiste las altas temperaturas; esto hará que se forme una especie de pasta de hollín, y sí, es el primer indicador para hacer un cambio de aceite).

La indicación en el tablero no es el único indicador para cambiar el aceite del motor.