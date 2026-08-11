Honda Wave 110S: cuánto cuesta la moto más vendida de Argentina y los detalles de sus 2 modelos

Este modelo de moto , Honda Wave 110S , fue el más patentado y lidera el ranking anual. Sus dos modelos y los precios .

Cuánto cuesta la moto más vendida de Argentina en agosto 2026: la Honda Wave 110S

A contramano de otros rubros, la venta de motos sigue con una fuerte expansión. Según datos de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA) , en julio 2026 se patentaron 71.217 motovehículos, lo que representa un incremento del 3,4% y una suba internanual del 30,4%.

En los primeros siete meses del año ya se anotaron 511.986 motovehículos, un 41,9% más que en el mismo período de 2025. En cuanto a modelos, la Honda Wave 110S volvió a ser en julio la más vendida del mes y estiró su diferencia en el primer lugar del ranking anual. Completaron el podio la Keller KN110-8 y la Gilera Smash.

La Wave 110S fue en julio la moto más vendida de la Argentina con 8.300 unidades patentadas . Su liderazgo también se refleja en el acumulado de 2026. Durante los primeros siete meses del año se patentaron 50.695 de unidades , con una participación del 9,9% sobre el mercado de motovehículos.

La Honda Wave de Honda ya vendió más de 50 mil unidades en lo que va del año.

Este modelo de Honda se puede conseguir en dos versiones: con freno a tambor a $3.426.900 y con freno a disco a $4.020.800. Los valores informados por la marca japonesa tienen vigencia entre el 1° y el 31 de agosto y no incluyen flete, seguro ni patentamiento. Al tratarse de precios sugeridos para la red de concesionarios oficiales, el importe final de la operación puede variar.

Cuáles fueron las motos más vendidas de julio 2026

El ranking de julio muestra un claro predominio de las motos de 110 cc, que ocuparon siete de los diez primeros puestos. Estos modelos continúan siendo los más elegidos por su precio accesible, bajo consumo de combustible y costos de mantenimiento reducidos, características que los convierten en una opción muy utilizada para la movilidad diaria.

Por su parte, las motos de 150 cc también mantienen una presencia importante gracias a modelos como la Motomel 150, la Honda GLH 150 y la Honda XR150, que completaron el Top 10 del mes.

La Keller KN110 se mantiene como el segundo modelo más vendido del país.

A continuación, los 20 modelos más vendidos en julio 2026:

Honda Wave 110S – 8.300 unidades

Keller KN110-8 – 6.288

Gilera Smash – 6.251

Motomel B110 – 4.763

Corven Energy 110 – 3.901

Mondial LD 110 Max – 2.957

Zanella ZB 110 Z3 ST – 1.510

Motomel S2 150 – 1.478

Honda GLH 150 – 1.444

Honda XR150L – 1.169

IKA P110 – 1.094

Corven Triax 150 – 979

Zanella ZB 110 Z3 Full – 971

Motomel CX 150 – 958

Corven Mirage 110 – 945

Guerrero G110 Trip – 864

Siam QU 110 Base – 804

Honda Wave 110S CUB – 780

Honda Navi – 747

Bajaj Boxer CT 100 – 721

Así está el acumulado anual de modelos vendidos

En el acumulado de los primeros siete meses, el liderazgo se mantiene sin cambios:

Honda Wave 110 – 50.695 unidades

Keller KN110 – 46.021

Gilera Smash – 45.083

Motomel B110 – 33.971

Corven Energy 110 – 29.456

Mondial 110 Max – 19.339

Motomel 150 – 11.000

Zanella ZB110 – 9.283

Honda GLH 150 – 8.881

Honda XR150 – 7.992

La Gilera Smash completa el podio de los modelos más vendidos.

Cómo quedó el ranking de marcas en julio 2026

En el ranking por fabricantes, Honda volvió a consolidarse como la marca con mayor cantidad de patentamientos del mercado argentino. Durante julio registró 15.209 unidades y mantuvo una cómoda ventaja sobre sus principales competidores. La principal novedad del mes estuvo en el segundo puesto, ya que Gilera desplazó a Keller y finalizó con 8.590 unidades patentadas. Motomel completó el podio con 8.186 motos, mientras que Keller descendió a la cuarta posición con 7.341 unidades.

Por su parte, Corven se mantuvo entre las cinco marcas más elegidas del país, aunque con un volumen de 6.348 patentamientos durante julio, de acuerdo con el informe oficial de ACARA. Mientras tanto, el acumulado de las tres marcas más vendidas en lo que va del año se encuentra de la siguiente manera: