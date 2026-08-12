¿Cuánto sale la transferencia de un auto usado? Los precios actualizados de agosto 2026

Este trámite obligatorio sirve para cambiar la titularidad del vehículo del dueño al comprador. Su valor actualizado.

El mercado de los autos usados sigue siendo una opción más que tentadora para quienes no tienen la posibilidad económica de acceder a un 0 km. En ese contexto, además del precio de compra del vehículo, uno de los aspectos que más dudas genera entre los compradores es cuánto cuesta realizar la transferencia.

Con este procedimiento administrativo se cambia la titularidad de un vehículo de un dueño a otro , actualizando el registro oficial para que el comprador pase a ser el nuevo dueño legal, desligando al vendedor de responsabilidades civiles, multas o deudas futuras. A diferencia del libre deuda de infracciones, este trámite es de carácter obligatorio .

El proceso se gestiona ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor ( DNRPA ) y se inicia con el Formulario 08 , firmado y certificado por el vendedor, el título del automotor, las cédulas vigentes, el DNI del comprador y la constancia de CUIT, CUIL o CDI.

La transferencia es un trámite obligatorio para que el vehículo cambie de titular.

Cuánto cuesta la transferencia de un auto usado en agosto 2026

El trámite no tiene un costo fijo, sino que depende de varios factores, entre ellos el valor fiscal del auto, si se trata de un modelo nacional o importado y las cargas impositivas vigentes en la jurisdicción donde se realiza el trámite.

El arancel principal se determina como un porcentaje sobre la valuación fiscal del vehículo. Para los modelos fabricados en la Argentina equivale al 1%, mientras que para los importados asciende al 2%. A eso se le agregan otros cargos que dependen de cada distrito. Tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se aplica un impuesto de sellos aproximadamente del 3%.

Por último, deben abonarse conceptos adicionales como el Formulario 13 y la verificación policial obligatoria si el vehículo tiene más de dos años de antigüedad.

El trámite depende de cada vehículo y de los impuestos locales.

La venta de autos usados, también en baja

Como sucedió con los 0KM, la venta de vehículos usados también cayó en julio pasado. Según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en el séptimo mes del año se transfirieron 156.810 unidades, lo que representó una baja del 12,57% respecto a igual período del año pasado, cuando se comercializaron 179.363 vehículos. Si la comparación es contra junio, se observa una pequeña suba del 0,8%, ya que ese mes se habían registrado 155.945 vehículos.

Con este resultado, durante los primeros siete meses se concretaron 1.048.438 transferencias de usados, un 4,49% menos que en el mismo período de 2025, cuando se habían vendido 1.097.767 unidades.

Cuáles fueron los autos usados más vendidos en julio 2026

De acuerdo al informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el modelo usado más transferido en el mes pasado fue el Volkswagen Gol, con 9.942 unidades. Lo siguieron la Toyota Hilux y el Chevrolet Corsa.

El Volkswagen Gol, el auto usado más vendido de julio 2026.

Así quedó el top ten:

Volkswagen Gol : 9.942 unidades

: 9.942 unidades Toyota Hilux : 6.027

: 6.027 Chevrolet Corsa : 4.597

: 4.597 Volkswagen Amarok: 4.113

4.113 Ford Ranger: 4.047

4.047 Peugeot 208: 3.469

3.469 Ford EcoSport: 3.208

3.208 Ford Fiesta: 3.174

3.174 Toyota Corolla: 3.125

3.125 Ford Ka: 3.035

En el caso de las marcas, cuando se habla de autos de pasajeros usados, las más vendidas en lo que va del año son Volkswagen, Ford y Renault, encabezando el top tres de líderes. El ranking cambia en el caso de los usados livianos, con Ford liderando el ranking, seguida por Toyota y Volkswagen en el mes de julio.

Por modelos, en el caso de las pick ups, el ranking lo encabezan Toyota Hilux, Volkswagen Amarok y Ford Ranger, la cual junto con la F-100 toma el primer puesto como marca. En utilitarios livianos, los más vendidos son Renault Kangoo, Volkswagen Saveiro y Peugeot Partner.