A pesar de las restricciones vigentes en los edificios, es posible cocinar un buen asado sin humo en el balcón . ¿Cómo lograrlo?

El truco para hacer hacer asado sin humo, ideal para el balcón, sin carbón ni leña

Sin dudas que el encendido del fuego y la posterior observación del progreso de las brasas son etapas que forman parte del ritual de cualquier asado . Sin embargo, debido a las restricciones vigentes en los edificios -no puede haber humo ni fuego abierto-, no queda otra opción que variar el procedimiento. De todos modos, es posible cocinar un buen asado en el balcón . ¿Cómo lograrlo?

Es sabido que, a la hora de cocinar un asado a la parrilla, suele emplearse -en mayor medida- el carbón vegetal, aunque muchos también asadores cocinan con leña. Por lo general, para el encendido del fuego se emplea papel y madera. Claro que, gracias a que existen nuevas opciones para preparar un asado exquisito, los habitantes de departamentos ya podrán prescindir de todo ello…

Este modo de cocinar el asado se convirtió en tendencia en los últimos tiempos.

Debido a las restricciones vigentes en los edificios -no puede haber humo ni fuego abierto-, no queda otra opción que variar el procedimiento.

Las parrillas eléctricas y a gas se transformaron en el aliado ideal de cualquier asador que debe cocinar en el balcón de un edificio.

Tanto las parrillas eléctricas como a gas llegaron para quedarse en los balcones de los edificios o en los patios porteños, sitios en los que los amigos y las familias optan por disfrutar de este clásico argentino en una versión con menos humo, más control y limpieza, sin por ello resignar el sabor ni el espíritu del encuentro.

Cómo son las parrillas eléctricas

Entre los aspectos más destacados de las parrillas eléctricas podemos mencionar a los siguientes:

Apenas precisan un enchufe y permiten regular la temperatura como si fueran un horno.

Ofrecen potencias de 1800 a 2500 watts y alcanzan temperaturas de 250°C a 320°C en apenas 10 a 15 minutos, mucho más rápido que el tiempo que demanda encender el carbón.

Ausencia total de humo .

. Facilidad de limpieza: no generan cenizas ni restos de combustión.

Bajo mantenimiento, gracias a bandejas recolectoras de grasa y superficies antiadherentes.

Consumo controlado: una parrilla de 2200 watts utiliza unos 2,2 kWh por hora.

de 2200 watts utiliza unos 2,2 kWh por hora. Tecnología de doble cocción por cada lado, que permite cocinar una pieza de carne en 1 hora o menos, algo que es cómodo para quienes no quieren estar un largo rato en la parrilla.

Cómo son las parrillas a gas

Entre las características y los beneficios del uso de la parrilla a gas, se destacan:

Funcionan con quemadores conectados a gas natural o garrafas de GLP.

Permiten un encendido rápido y seguro, con regulación precisa del calor y temperaturas que superan los 350°C.

Suelen tener entre 2 y 5 quemadores, con potencias de 7.000 a 15.000 BTU cada uno.

Cocción uniforme, menor generación de humo y presencia de termómetros integrados y tapas con aislamiento térmico.

y presencia de termómetros integrados y tapas con aislamiento térmico. El consumo ronda entre 500 y 900 gramos de gas por hora, según la cantidad de quemadores y la intensidad de uso.

Las parrillas eléctricas y a gas se transformaron en el aliado ideal de cualquier asador que debe cocinar en el balcón de un edificio.

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