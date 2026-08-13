El truco para hacer hacer asado sin humo, ideal para el balcón, sin carbón ni leña
A pesar de las restricciones vigentes en los edificios, es posible cocinar un buen asado sin humo en el balcón. ¿Cómo lograrlo?
Sin dudas que el encendido del fuego y la posterior observación del progreso de las brasas son etapas que forman parte del ritual de cualquier asado. Sin embargo, debido a las restricciones vigentes en los edificios -no puede haber humo ni fuego abierto-, no queda otra opción que variar el procedimiento. De todos modos, es posible cocinar un buen asado en el balcón. ¿Cómo lograrlo?
Es sabido que, a la hora de cocinar un asado a la parrilla, suele emplearse -en mayor medida- el carbón vegetal, aunque muchos también asadores cocinan con leña. Por lo general, para el encendido del fuego se emplea papel y madera. Claro que, gracias a que existen nuevas opciones para preparar un asado exquisito, los habitantes de departamentos ya podrán prescindir de todo ello…
Así se puede cocinar un buen asado sin humo: la mejor opción para un balcón
Este modo de cocinar el asado se convirtió en tendencia en los últimos tiempos.
Las parrillas eléctricas y a gas se transformaron en el aliado ideal de cualquier asador que debe cocinar en el balcón de un edificio.
Tanto las parrillas eléctricas como a gas llegaron para quedarse en los balcones de los edificios o en los patios porteños, sitios en los que los amigos y las familias optan por disfrutar de este clásico argentino en una versión con menos humo, más control y limpieza, sin por ello resignar el sabor ni el espíritu del encuentro.
Cómo son las parrillas eléctricas
Entre los aspectos más destacados de las parrillas eléctricas podemos mencionar a los siguientes:
- Apenas precisan un enchufe y permiten regular la temperatura como si fueran un horno.
- Ofrecen potencias de 1800 a 2500 watts y alcanzan temperaturas de 250°C a 320°C en apenas 10 a 15 minutos, mucho más rápido que el tiempo que demanda encender el carbón.
- Ausencia total de humo.
- Facilidad de limpieza: no generan cenizas ni restos de combustión.
- Bajo mantenimiento, gracias a bandejas recolectoras de grasa y superficies antiadherentes.
- Consumo controlado: una parrilla de 2200 watts utiliza unos 2,2 kWh por hora.
- Tecnología de doble cocción por cada lado, que permite cocinar una pieza de carne en 1 hora o menos, algo que es cómodo para quienes no quieren estar un largo rato en la parrilla.
Cómo son las parrillas a gas
Entre las características y los beneficios del uso de la parrilla a gas, se destacan:
- Funcionan con quemadores conectados a gas natural o garrafas de GLP.
- Permiten un encendido rápido y seguro, con regulación precisa del calor y temperaturas que superan los 350°C.
- Suelen tener entre 2 y 5 quemadores, con potencias de 7.000 a 15.000 BTU cada uno.
- Cocción uniforme, menor generación de humo y presencia de termómetros integrados y tapas con aislamiento térmico.
- El consumo ronda entre 500 y 900 gramos de gas por hora, según la cantidad de quemadores y la intensidad de uso.
Los consejos de los expertos para que el asado salga riquísimo
- Según los expertos parrilleros, para que el asado salga perfecto se deben colocar primero en la parrilla los cortes que requieren mayor tiempo de cocción, como las tiras de asado y los chorizos.
- Finalmente, en un asado clásico, se deben cocinar las morcillas y otros embutidos, puesto que apenan precisas calentarse y dorarse ligeramente, lo que toma alrededor de 10-15 minutos.
- Dejar reposar unos minutos antes de servir para que los jugos se redistribuyan.
- Salar la carne al inicio de la cocción para que los jugos se mantengan.
- No pinchar la carne: se pierden líquidos y se seca.
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