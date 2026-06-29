De un club "destruido" a un espacio renovado: las obras que transforman al Club de Empleados Municipales de Neuquén

La comisión directiva aseguró que en poco más de dos años logró revertir el deterioro que arrastraba. Remodelaciones, nuevas actividades y más salones.

Hace poco más de dos años, quienes asumieron la conducción del Club de Empleados Municipales de Neuquén se encontraron con una institución atravesada por problemas económicos, infraestructura deteriorada y sectores que parecían haber quedado detenidos en el tiempo. Hoy, la imagen es distinta. Baños remodelados , nuevas canchas , un gimnasio en funcionamiento, salones renovados y proyectos que continúan en marcha son parte de la transformación que impulsa la actual comisión directiva.

El presidente del club, Rubén Torres , aseguró que el cambio es evidente para cualquiera que haya conocido el predio antes de 2023.

"Hace cuatro años empezamos a trabajar para llegar al club y cuando finalmente lo logramos estaba destruido. Hoy creció muchísimo y la diferencia se nota", aseguró a LM Neuquén .

Club de Empleados Municipales de Neuquén

La institución, que funciona desde hace más de medio siglo, pertenece a los empleados municipales de Neuquén, aunque desde hace tiempo abrió sus puertas también a la comunidad y a los visitantes que llegan a la ciudad.

"Hoy el club está abierto para socios, no socios y también para el turismo. Tenemos salones de eventos, parrillas, canchas, proveeduría y próximamente vamos a sumar un bar con servicio gastronómico", explicó.

Socios del club

El Club de Empleados Municipales cuenta actualmente con unos 600 socios entre trabajadores activos, jubilados y adherentes. Según recordó Torres, la institución nació en 1971 y mantiene una particularidad poco habitual dentro de este tipo de organizaciones.

"Es el único club que elige a sus autoridades mediante el voto de los socios. En la mayoría de los clubes las comisiones se eligen en asamblea. Acá se vota como en una elección", destacó.

Club de Empleados Municipales de Neuquén

Él mismo llegó a la presidencia tras imponerse en los comicios internos junto a la lista que encabezaba. Sin embargo, el camino hasta asumir no fue sencillo. "Ganamos las elecciones en octubre de 2022, pero recién pudimos hacernos cargo en marzo de 2023 porque la gestión anterior no quería dejar el club", recordó.

Incluso contó que, tras un primer triunfo, hubo cuestionamientos que obligaron a repetir el proceso electoral. "Nos hicieron volver para atrás, se hizo otra elección y volvimos a ganar. Ahí sí asumimos definitivamente", señaló.

Una vez al frente de la institución, la prioridad fue ordenar la situación administrativa. "Encontramos balances atrasados, deudas y muchas cosas por acomodar", explicó.

Al mismo tiempo comenzaron las obras más urgentes. "Lo primero que hicimos fueron los baños. Eran prácticamente letrinas y hoy quedaron completamente renovados", afirmó.

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Después llegaron otras mejoras que alcanzaron distintos sectores del predio. "Nos ocupamos de la instalación eléctrica, de los salones, de las parrillas y empezamos a sacar todo lo que era viejo porque había muchísimas cosas que nunca se habían renovado", relató.

Obras para todo Neuquén

La intención, aseguró, fue modernizar un club que durante décadas había recibido pocas inversiones. "Nunca le habían hecho algo nuevo. Todo era de hace muchísimos años y nosotros quisimos cambiarle la cara", dijo.

Entre las obras concretadas aparecen cordones cuneta, una cancha de pádel y la recuperación de un sector que permanecía abandonado. Ese espacio hoy funciona como gimnasio mediante una concesión privada, aunque con importantes beneficios para los asociados.

Club de Empleados Municipales de Neuquén

"El socio tiene un 50% de descuento y puede usarlo igual que cualquier vecino", explicó. Las actividades deportivas también crecieron notablemente respecto de años anteriores.

Actualmente funcionan escuelas de fútbol, canotaje, taekwondo, patín, gimnasia y pádel. "Antes prácticamente no había actividades. Hoy el club tiene movimiento todos los días", destacó.

La infraestructura destinada a eventos también continúa ampliándose. Actualmente el predio cuenta con tres salones con distintas capacidades: uno para 300 personas, otro para 80 y un tercero para unas 40. Pero el crecimiento no terminará allí.

Hace pocas semanas la institución recibió un nuevo aporte provincial destinado a construir un cuarto salón. "El gobernador nos entregó un segundo aporte y ya empezamos con la nueva etapa. La idea es que esté terminado para fin de año", explicó Torres.

Club de Empleados Municipales de Neuquén

Ese nuevo espacio tendrá capacidad para unas 80 personas y permitirá ampliar la oferta para eventos sociales y corporativos. El presidente destacó que la política de la comisión directiva apunta a que los beneficios lleguen primero a los asociados.

"Los socios tienen un 50% de descuento en todas las actividades del club, tanto ellos como sus hijos", indicó. Además, pueden utilizar las parrillas durante todo el año y acceder con un invitado sin costo adicional.

El predio permanece abierto tanto en verano como en invierno. "Incluso en las fiestas de fin de año nunca cerramos. Abrimos todos los feriados y durante todo el año", comentó.

Los viernes y sábados el club permanece habilitado hasta las tres de la madrugada, mientras que los domingos funciona hasta la medianoche.

Uno de los proyectos más importantes que se concretará en los próximos meses será la instalación de un nuevo espacio gastronómico.

"Queremos brindar un mejor servicio tanto para los socios como para la gente que viene de afuera. La idea es que sea un lugar para todos", explicó.

El emprendimiento tendrá ingreso por calle Río Negro y contará con estacionamiento interno, una mejora pensada para facilitar el acceso y sumar comodidad.

Club de Empleados Municipales de Neuquén

Según adelantó Torres, arquitectos provenientes de Buenos Aires y Mar del Plata ya trabajan en el diseño del proyecto.

Aunque la concesión comenzará formalmente en octubre, la intención es adelantar los tiempos para que el nuevo espacio pueda funcionar durante el verano.

El desarrollo gastronómico se suma a otra meta que la conducción considera prioritaria: la construcción de una piscina.

"Es lo que todavía nos está faltando", reconoció el dirigente, quien dijo además que también figura entre los objetivos continuar con el reordenamiento de calles internas y sectores asfaltados.

Torres reconoció que todavía queda mucho por hacer, pero sostiene que el cambio logrado hasta ahora demuestra que el camino elegido fue el correcto.

Club de Empleados Municipales de Neuquén

"Esto lo agarramos como un club muy viejo y bastante abandonado. De a poco vamos haciendo las cosas. Siempre trabajando se avanza", sostuvo.

El dirigente, que además trabaja desde hace 29 años en la Municipalidad de Neuquén y actualmente integra el área de Turismo, aseguró que la clave estuvo en la presencia

permanente de la comisión directiva. "Estamos todos los días en el club. Como cualquier trabajo, si no estás presente, no funciona", afirmó. También valoró el acompañamiento del resto de la conducción.

"La comisión me apoya en todo. Eso nunca había pasado en el club y hace una gran diferencia", señaló.

Su actual mandato se extenderá hasta 2029, luego de haber sido reelecto por los socios. Para ese momento espera dejar una institución todavía más consolidada.

"Con la cuota de los socios sola no alcanza. Hay que salir a gestionar permanentemente y por suerte los frutos se están viendo", afirmó.

El objetivo final, aseguró, va mucho más allá de las obras. "La idea es que el club vuelva a ser un lugar representativo de Neuquén y que cualquier persona que venga de otra ciudad se lleve una buena impresión. Ese es el camino que queremos seguir", concluyó.