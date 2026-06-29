María Pasqualini fortalece vínculos en tecnología e innovación con visitas al Málaga TechPark y al Polo Digital

La Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén sigue de gira en España. Qué alianzas estratégicas concretó y cómo sigue la agenda.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, desarrolla una agenda de trabajo en Málaga, España, enfocada en fortalecer la cooperación internacional en tecnología, innovación y cultura. En ese marco, visitó el jueves el Polo Digital, el viernes el Málaga TechPark y continuará su recorrido con una visita mañana al centro de ciberseguridad de Google.

"La visita a Málaga está enfocada en dos aspectos fundamentales: los perfiles turísticos y culturales, y el desarrollo tecnológico", expresó la funcionaria.

Uno de los puntos centrales fue la visita al Parque Tecnológico Málaga TechPark, un predio de 300 hectáreas que alberga 100 edificios, 720 empresas, genera 29.000 puestos de trabajo directos y más de 50.000 indirectos.

Sobre este espacio, Pasqualini explicó que cuenta con un programa denominado "Rayo Verde", mediante el cual el parque tecnológico y la Universidad de Málaga trabajan conjuntamente para anticiparse a las necesidades futuras de las empresas y formar los perfiles profesionales que demandará el mercado.

"Están un paso adelante de lo que necesitan las empresas, articulando el sector académico con el productivo", destacó.

Además, remarcó que el parque mantiene vínculos con Latinoamérica y ofreció colaborar en el desarrollo del Polo Tecnológico de Neuquén.

María Pasqualini

"Para nosotros es muy importante, especialmente porque en Málaga funciona la sede mundial de la Asociación Internacional de Parques Científicos y Áreas de Innovación", sostuvo.

Como parte de la agenda, Pasqualini adelantó que aún restan las visitas a las oficinas de Google en Málaga, donde se encuentra el centro de Ciberseguridad que es considerado uno de los más importantes de Europa.

También recorrió el Polo Digital de Málaga, donde conoció el funcionamiento de la Escuela 42, una iniciativa público-privada y académica dedicada a la formación en tecnología, innovación y videojuegos.

Embed Seguimos fortaleciendo los vínculos culturales entre Neuquén y Málaga.

Junto a La Casa Amarilla impulsamos nuevas oportunidades para que el talento neuquino siga cruzando fronteras.#NeuquénCapital #Cultura #Málaga #MNBA #LaCasaAmarilla pic.twitter.com/7G146It8Bl — María Pasqualini (@tanapasqualini) June 25, 2026

"Allí jóvenes desde los 18 años se presentan con sus proyectos de innovación. Es uno de los polos digitales más importantes de Europa", afirmó.

Asimismo, se reunió con Isabel Pascual, directora general de Acción Exterior, Cooperación y Desarrollo, para identificar puntos en común entre ambas ciudades y avanzar en futuros acuerdos de cooperación.

Pasqualini recordó que, gracias a un convenio firmado años atrás, la semana pasada Neuquén participó del Congreso Internacional de Museos, Cultura y Tecnología e Innovación que se realizó en Málaga.

Además, mantuvo reuniones con el alcalde de la ciudad y con autoridades de las áreas de Cultura, Innovación y Digitalización Urbana.

En materia cultural, visitó la Casa Amarilla, un mercado cultural que tomó como referencia el proyecto que el municipio desarrolla en Neuquén.

Embed Neuquén dijo presente en #CMMálaga, uno de los foros internacionales más importantes sobre cultura, museos e innovación.

Junto al alcalde de Málaga, autoridades de Cultura, Innovación y Promálaga, seguimos fortaleciendo vínculos para proyectar a Neuquén al mundo. pic.twitter.com/EzTyWKYYJK — María Pasqualini (@tanapasqualini) June 22, 2026

"Tiene características muy similares al mercado cultural que estamos ejecutando y que esperamos inaugurar hacia fines de octubre", señaló.

También destacó que avanzaron en acciones conjuntas vinculadas al Festival Audiovisual Neuquén (FAN) y a la Feria Internacional del Libro en Neuquén.

Por último, indicó que el viaje también permitió reunir ideas para el futuro Museo Tecnológico que el municipio construye en el Parque Central y cuya inauguración está prevista entre septiembre y octubre.