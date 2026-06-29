Ingreso de aire polar, con nevadas y fuertes vientos en Neuquén: ¿Desde cuándo?

Desde Defensa Civil recomendaron evitar situaciones de riesgo, mantenerse informados a través de los canales oficiales y revisar el estado de las rutas.

A raíz del pronóstico meteorológico que anuncia el ingreso de aire polar en la provincia de Neuquén entre este martes 30 de junio y el 2 de julio, desde el área de Defensa Civil provincial recomendaron tomar precauciones, ya que habrá bajas temperaturas y fuertes nevadas en zonas cordilleranas, urbanas y centrales, incluyendo Vaca Muerta, Confluencia y el sector del Limay.

Además, se esperan vientos intensos de hasta 80 kilómetros por hora, por lo que se recomendó extremar precauciones debido a posibles complicaciones en la transitabilidad de rutas y se aconsejó consultar el estado del clima antes de viajar.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a partir de este martes 30 de junio se espera un ingreso de una masa de aire de origen antártico. Esta situación estará acompañada por muy bajas temperaturas y posibles nevadas en la meseta patagónica.

Al respecto, el director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, afirmó que en esta semana “se espera el ingreso de aire polar a la provincia de Neuquén. Esta situación va a traer consigo bajas temperaturas, tanto en sectores cordilleranos como en áreas urbanas de toda la provincia”.

En este sentido, precisó que “hay que estar atentos a las fuertes nevadas que se esperan, no solo en cordillera, sino también en áreas centrales de la provincia, sectores de Vaca Muerta, e inclusive Confluencia y del Limay. Esta situación puede traer consigo también fuertes vientos que pueden entrar entre el rango de 60, 70, 80 kilómetros por hora en diferentes áreas de la provincia”.

viento} Se esperan fuertes vientos y tormentas para este lunes.

Por este motivo, Cruz solicitó “tomar las máximas precauciones con las bajas temperaturas y con las fuertes nevadas que pueden traer consigo algunas complicaciones en la transitabilidad, tanto de rutas nacionales como provinciales”.

Para conocer el estado actualizado de las rutas o realizar consultas, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Provincial al teléfono 2942 572138.

Precaución para circular por las rutas ante los fuertes vientos

Uno de los principales riesgos estará relacionado con la circulación vehicular. Las ráfagas laterales pueden provocar movimientos repentinos en automóviles, camionetas, colectivos y camiones, especialmente al transitar por rutas abiertas.

Ante esta situación, se recomienda:

Reducir la velocidad.

Sujetar el volante con firmeza.

Mantener una distancia prudente con otros vehículos y evitar maniobras bruscas.

al sobrepasar camiones o salir de una zona protegida, como un puente o una arboleda, el cambio repentino en la fuerza del viento puede desestabilizar el vehículo.

1777204778268-viento Seis provincias bajo alerta meteorológica por vientos de hasta 100 kilómetros por hora.

Además, la tierra, el polvo o la nieve suelta podrían disminuir la visibilidad en algunos sectores. Por ese motivo, antes de iniciar un viaje, será importante consultar el estado de las rutas y verificar si existen restricciones o recomendaciones especiales.

El Servicio Meteorológico Nacional pidió evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad. También recomendó no permanecer cerca de árboles, postes, carteles publicitarios o estructuras que puedan caer.