Alerta amarilla por fuertes vientos: las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h

El SMN advirtió sobre la presencia de un intenso viento en las próximas horas. Recomendaron asegurar objetos, evitar actividades al aire libre y circular con mucha precaución.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas por vientos fuertes.

El comienzo de la semana estará marcado por fuertes vientos en varias provincias del país, por lo que junio se va despidiendo con la presencia de un fuerte fenómeno, además de un marcado descenso de la temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este lunes, donde las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Según informó el SMN, rige por estas horas una alerta de nivel amarillos por intensos vientos provenientes del sector norte, con velocidades sostenidas de entre 40 y 65 km/h. Sin embargo, durante los momentos de mayor intensidad, las ráfagas podrán superar ampliamente esos valores, y superarían los 90 km/h.

El nivel amarillo indica que el fenómeno tiene capacidad de daño y que puede provocar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. Las autoridades recomendaron tomar medidas de prevención y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

La advertencia comprende principalmente el oeste de la provincia de Santa Cruz y sectores de Tierra del Fuego. En estas zonas podrían registrarse complicaciones durante diferentes momentos de la jornada, especialmente en rutas, caminos abiertos y lugares donde no existen reparos naturales frente al viento.

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Precaución para circular por las rutas ante los fuertes vientos

Uno de los principales riesgos estará relacionado con la circulación vehicular. Las ráfagas laterales pueden provocar movimientos repentinos en automóviles, camionetas, colectivos y camiones, especialmente al transitar por rutas abiertas.

Ante esta situación, se recomienda:

reducir la velocidad.

sujetar el volante con firmeza.

mantener una distancia prudente con otros vehículos y evitar maniobras bruscas.

al sobrepasar camiones o salir de una zona protegida, como un puente o una arboleda, el cambio repentino en la fuerza del viento puede desestabilizar el vehículo.

Además, la tierra, el polvo o la nieve suelta podrían disminuir la visibilidad en algunos sectores. Por ese motivo, antes de iniciar un viaje, será importante consultar el estado de las rutas y verificar si existen restricciones o recomendaciones especiales.

viento} Se esperan fuertes vientos y tormentas para este lunes.

Las recomendaciones para evitar riesgos

El Servicio Meteorológico Nacional pidió evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad. También recomendó no permanecer cerca de árboles, postes, carteles publicitarios o estructuras que puedan caer.

Dentro de las viviendas, se aconseja cerrar puertas y ventanas, alejarse de los vidrios y revisar que los objetos ubicados en patios, balcones o terrazas estén bien sujetos.

Otra de las medidas preventivas es preparar una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos, teléfono celular cargado y elementos básicos. Ante un corte de energía, se recomienda evitar el uso de velas y utilizar linternas para reducir el riesgo de incendios.

Se recomienda consultar periódicamente las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y los comunicados de Defensa Civil de cada localidad.

La principal recomendación es no subestimar las ráfagas, evitar traslados innecesarios y tomar medidas de prevención antes de que el viento alcance su mayor intensidad.

La alerta amarilla continuará vigente durante este lunes en las áreas señaladas de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Con vientos sostenidos de hasta 65 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a los 90.