María Corina Machado anunció que regresará "muy pronto" a Venezuela tras los terremotos

La líder opositora aseguró que busca acompañar a las víctimas y colaborar con la emergencia. Los dos sismos dejaron al menos miles de muertos, además de heridos y desaparecidos.

La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció este domingo que regresará “muy pronto” a Venezuela para acompañar a la población afectada por los dos terremotos que golpearon al país y colaborar en medio de una de las emergencias humanitarias más graves de los últimos años.

“Llegó el momento. Es mi deber acompañar a mi pueblo”, afirmó la dirigente durante una entrevista con la cadena estadounidense Fox News. Machado aseguró que la prioridad debe estar concentrada en salvar vidas, asistir a las familias damnificadas y brindar apoyo a quienes perdieron seres queridos, viviendas y pertenencias.

La referente de Vente Venezuela expresó que el país necesita mantenerse unido para atravesar las consecuencias de la tragedia. “Necesitamos estar juntos, abrazarnos, llorar y guardar luto juntos, pero también para darnos fuerza en estos momentos difíciles”, sostuvo.

Además, señaló que continúa rezando por las víctimas y por las personas que trabajan en los operativos de emergencia. “Oramos para que Dios nos dé fuerzas para seguir adelante y hacer nuestro trabajo”, manifestó antes de confirmar: “Muy pronto estaré de regreso en Venezuela junto al pueblo venezolano”.

MAchado nota BBC María Corina Machado, en su entrevista con la BBC.

Estados Unidos le habría recomendado esperar

No es la primera vez que Machado habla públicamente sobre su intención de volver al país. Según informó este domingo el diario The New York Times, la exdiputada ya había intentado regresar después de los terremotos y solicitó colaboración a Washington para poder concretar el viaje.

El periódico, que citó a dos funcionarios de la Casa Blanca, señaló que las autoridades estadounidenses consideraron que el pedido no era oportuno mientras los esfuerzos estaban concentrados en la asistencia humanitaria. Uno de los funcionarios incluso habría calificado la solicitud como una “maniobra política”.

De acuerdo con esa publicación, el Gobierno estadounidense respaldaba desde hacía meses el deseo de Machado de regresar a Venezuela, aunque prefería que no lo hiciera de manera inmediata por los riesgos relacionados con su seguridad.

La dirigente ya había manifestado su intención de retornar tras la captura de Nicolás Maduro en enero. Sin embargo, Donald Trump y Marco Rubio le habrían recomendado esperar. En marzo, durante una reunión en la Casa Blanca, funcionarios norteamericanos volvieron a advertirle sobre los peligros que podría enfrentar.

Machado permanece fuera de Venezuela desde diciembre de 2025, cuando salió del país mediante una operación mantenida en secreto para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo. Su partida puso fin a varios meses de clandestinidad, luego de denunciar irregularidades en las elecciones presidenciales de 2024.

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Una campaña de ayuda para las víctimas

Desde el inicio de la emergencia, la dirigente mantuvo una intensa actividad pública. Pocas horas después del primer sismo expresó su solidaridad con los damnificados y aseguró que sus oraciones estaban con cada familia venezolana.

Dos días más tarde, convocó a los ciudadanos dentro y fuera del país a organizarse mediante las redes sociales para recolectar y distribuir ayuda, acompañar a las víctimas y colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas o incomunicadas.

También anunció que las estructuras de Vente Venezuela estarían disponibles para recibir información y canalizar pedidos urgentes de asistencia. “Venezuela nos necesita a todos”, afirmó.

El último balance oficial elevó a 1.450 la cantidad de fallecidos por los dos terremotos. Además, miles de personas resultaron heridas o debieron abandonar sus hogares, mientras continúan las tareas de búsqueda, rescate y asistencia en las zonas más afectadas.