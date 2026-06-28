Choque entre un camión y una camioneta cerca de la Ruta 17: un operario fue trasladado de urgencia

El siniestro vial ocurrió en un camino vecinal próximo al yacimiento Barrosa. La camioneta sufrió graves daños sobre el lado del conductor.

Choque entre una camioneta y un camión en la Ruta 17.

Un operario resultó herido tras un fuerte accidente de tránsito ocurrido en las últimas horas en un camino vecinal ubicado junto a la Ruta Provincial 17 , en cercanías del yacimiento Barrosa. En el choque estuvieron involucrados un camión de gran porte y una camioneta perteneciente a la empresa OWL Servicios.

La firma desarrolla tareas vinculadas con seguridad, maestranza y mantenimiento, y cuenta con vehículos que circulan habitualmente por la zona de los yacimientos. Al momento del accidente, la camioneta era conducida por un trabajador de la compañía.

Por circunstancias que todavía no fueron determinadas, el camión y la camioneta protagonizaron una violenta colisión sobre el camino vecinal. Las causas del impacto permanecen bajo investigación y serán establecidas a partir del trabajo de los peritos viales que intervinieron en el lugar.

Como consecuencia del siniestro vial, la camioneta sufrió daños de consideración, principalmente sobre el lateral correspondiente al conductor. La fuerza del impacto afectó seriamente la estructura del vehículo y provocó la activación de los airbags.

El operario que se encontraba al volante sufrió heridas de distinta gravedad y necesitó asistencia médica inmediata. Ante esta situación, se solicitó la presencia de los equipos sanitarios que trabajan en el sector petrolero.

La primera asistencia estuvo a cargo de una ambulancia contratada por YPF, que opera habitualmente en la zona y fue enviada hasta el lugar donde se produjo el accidente.

Sanatorio Plaza Huincul

Según confirmó la Voz del Neuquén, el personal de salud atendió al trabajador y realizó las primeras maniobras para estabilizarlo. Luego de evaluar su estado, resolvió trasladarlo de urgencia hasta el Sanatorio Huincul.

El herido quedó bajo atención médica para la realización de los estudios correspondientes y el seguimiento de las lesiones sufridas durante el impacto.

Ruta 22: un colectivo quedó colgado sobre la banquina

En otro episodio relacionado con el tránsito, un colectivo de pasajeros quedó parcialmente colgado sobre la banquina norte de la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1339.

La situación se produjo a pocos kilómetros del sector donde este sábado había ocurrido un accidente fatal, hecho que generó importantes demoras y una extensa congestión vehicular sobre la ruta.

De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor del colectivo decidió tomar un desvío hacia la banquina con la intención de avanzar y evitar la fila de vehículos que permanecía sobre la calzada.

Sin embargo, la maniobra no pudo ser completada debido a la importante diferencia de altura existente entre la cinta asfáltica y la banquina. A esa dificultad se sumó la longitud de la unidad de transporte.

Colectivo quedo colgado

Como consecuencia, una parte del colectivo quedó apoyada sobre la banquina y el resto permaneció a una altura diferente, lo que dejó al vehículo inmovilizado y en una posición comprometida.

Ante esta situación, personal policial se acercó al lugar para ordenar el tránsito, evitar nuevos inconvenientes y asistir durante las tareas necesarias para retirar la unidad.

Las maniobras demandaron especial precaución, debido al tamaño del colectivo y a la circulación de otros vehículos por la Ruta 22. Para permitir que el chofer pudiera mover la unidad, fue necesario interrumpir momentáneamente el tránsito sobre la cinta asfáltica.

Con la calzada despejada, el conductor realizó distintos movimientos hasta lograr sacar al transporte de la incómoda posición en la que había quedado. Finalmente, el colectivo pudo regresar a la ruta y continuar su recorrido.

A pesar de la complejidad de la situación, no se reportaron personas lesionadas. El episodio provocó demoras temporales en el sector, pero la circulación fue normalizada una vez que la unidad pudo ser retirada.