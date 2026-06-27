Abuso infantil: vivió una pesadilla y en la adolescencia pudo revelar lo que sucedía con un familiar

El proceso judicial contra un joven neuquino acusado de abusar de un menor quedó cerrado esta semana, con una pena de prisión efectiva. Reconoció los hechos.

La víctima de los abusos del joven reveló los hechos cuando cumplió 15 años.

Un adolescente neuquino que vivió una pesadilla desde su niñez pudo revelar lo que sucedía con un familiar cercano y, acompañado de sus padres, lo terminaron denunciando por abusos reiterados. Tras un acuerdo entre las partes, fue condenado.

Esta semana, se definió el proceso que tuvo como víctima a un adolescente de 15 años. En la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), se determinó que los ataques sexuales sufridos por el menor comenzaron a los 10 años y fueron protagonizados por un joven, de 18 años. Los abusos se reiteraron durante casi 5 años, en cada reunión familiar donde el menor se quedaba a dormir en la casa del depravado.

Luego de la declaración de responsabilidad penal, un tribunal integrado por los jueces Lucas Yancarelli, Juan Guaita y Cristian Piana, comunicaron la pena para el abusador.

Como agravantes, tuvieron presentes la diferencia de edad y el aprovechamiento de la confianza para cometer los delitos. En cuanto a los atenuantes, destacaron la falta de antecedentes condenatorios, el haber reconocido los hechos, el haber iniciado un tratamiento terapéutico, la corta edad, su buen comportamiento, el contar con trabajo y el poseer vínculos familiares sólidos que facilitarían una resocialización.

SFP Ciudad Judicial (8) Sebastián Fariña Petersen

En forma previa, el MPF, la defensoría de los derechos del niño, niña y adolescente y la defensa acordaron un castigo de 4 años de cárcel efectiva. El tribunal se encargó de homologar la pena solicitada y ordenó la inscripción del abusador en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

Va a juicio por la violación de una niña

Durante esta semana, se informó que otro grave caso de abuso infantil se definirá con un juicio oral.

Por pedido de la asistente letrada Analía García, un hombre será juzgado por la violación de una niña en la ciudad de Neuquén.

Los delitos que la representante del MPF le atribuyó son abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por el vínculo, cometidos bajo la modalidad de delito continuado y en carácter de autor.

Además, García pidió que se le imponga al acusado, durante cuatro meses, la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros y de contacto por cualquier medio con la víctima.

Abuso sexual infantil.jpg La causa por abuso infantil tardó más de seis años en resolverse, en los que el ahora condenado permaneció en libertad (foto ilustrativa).

La hipótesis del caso que intentará probar la fiscalía en el debate es que el hombre abusó sexualmente de una niña de su entorno familiar en la casa del imputado, ubicada en la ciudad de Neuquén, cuando la niña concurría a visitarlo.

Abusos reiterados durante tres años

Durante la descripción de los hechos, la asistente letrada le atribuyó al acusado distintas conductas desde que comenzaron los abusos desde el año 2022. Luego detalló que desde 2024 hasta 2025 el imputado abusó sexualmente de la víctima, accediéndola carnalmente de manera continuada.

Debido a que la expectativa de pena para los delitos atribuidos es superior a 3 años de prisión e inferior a 15, García pidió que intervenga un tribunal colegiado para juzgar el caso.

Entre la prueba que la funcionaria de la fiscalía detalló para llevar al debate se encuentran la declaración de la víctima, familiares, testigos, además de prueba documental y convenciones probatorias.