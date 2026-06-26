Histórica condena a un hombre por ejercer violencia y reiteradas amenazas a su expareja

El violento incumplió 12 veces las medidas de protección y apagó varias veces el dispositivo de monitoreo dual. El hecho marca un importante precedente.

Un hombre recibió este viernes una condena del Poder Judicial de la provincia por violencia de género ejercida contra su expareja. La Sala 3, del Ministerio Público Fiscal, dictó sentencia contra J.F.U. tras un proceso penal que puso fin a un contexto de violencia física, psicológica y económica.

Alejandra Oehrens , al frente de la Subsecretaría de las Mujeres de la Municipalidad de Neuquén, señaló que acompañaron a una mujer con el asesoramiento legal gratuito a radicar la denuncia por ser víctima de violencia de género código A con riesgo de femicidio.

En su momento se obtuvo una “ prisión preventiva para este varón violento de dos meses y hoy fue el juicio oral y público en donde recibió 2 años de prisión en suspenso”. E indicó que, de no cumplir con el fallo, podría pasar a ser efectiva con posibilidades de aumentar la pena.

“Esperamos que esto llegue a buen puerto, que este varón violento pueda hacer y cumplir con todas las medidas que le ha impuesto el juez. Lo único que pedimos siempre para las mujeres que nos tienen como patrocinantes, acompañantes en el área psicológica, con todo lo que tiene la subsecretaría de las mujeres de la municipalidad de Neuquén, es que podamos siempre lograr justicia para ellas, que tengan una vida plena, una vida feliz, libre de violencia, y que puedan salir a la calle sin miedo”, enfatizó Oeherens.

Alejandra Oehrens, Subsecretaría de las Mujeres de Neuquén Alejandra Oehrens, Subsecretaría de las Mujeres de Neuquén.

Hostigamiento y condena

Según detalló la fiscal del caso, la Dra. Carolina Mauri, el hombre no solo realizó múltiples llamados y envió mensajes intimidatorios, sino que además apagó reiteradamente el dispositivo de monitoreo dual, para impedir el control de las autoridades y continuar con el hostigamiento.

J.F.U. incumplió las medidas cautelares en al menos 12 oportunidades y realizó amenazas simples, en tres oportunidades, en un claro contexto de violencia de género.

Dada la peligrosidad de la conducta y el riesgo concreto para la víctima, el agresor cumplió dos meses y diez días de prisión preventiva antes de llegar a la audiencia que se llevó a cabo este viernes.

Mediante un procedimiento abreviado, el juez Luis Sebastián Giorgetti dictó la sentencia condenatoria contra J.F.U. a dos años de prisión condicional, a las reglas de conductas establecidas, 4 años sin cometer delitos. Las reglas de conducta son: prohibición de contacto absoluto con la víctima por cualquier medio, personas, redes sociales, directa o indirectamente.

Prohibición de contacto absoluto con el hijo/a hasta tanto la jueza de familia establezca con una sentencia definitiva un régimen de comunicación. Compensación dineraria mensual a depositar en cuenta de la víctima durante 2 años. Solicitar asistencia al DAV. Presentación ante la justicia cada 3 meses.

La fiscalía estuvo a cargo de la Dra. Carolina Mauri (Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales), mientras que la defensa fue ejercida por el Dr. Pedro Santamaría.

"Queríamos hacerlo público, contarle a la comunidad sobre lo que pasó en el día de hoy porque es la primera vez en 8 años que llegamos de esta manera al fuero penal y conseguimos esta condena", subrayó la funcionaria municipal.

El rol del Estado Municipal

Desde la Subsecretaría de las Mujeres señalaron que desde el mes de enero, la mujer recibió acompañamiento psicosocial y patrocinio legal gratuito por parte del equipo territorial e interdisciplinario ante hechos de violencia física, psicológica y económica por parte de J.F.U., de quien se separó por estos motivos y la violencia continuó luego de romper el vínculo.

El resultado de esta audiencia reafirma el compromiso de la Municipalidad de Neuquén en garantizar el acceso a la justicia y la protección efectiva de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia en la ciudad.