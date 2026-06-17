10 años de prisión por abusar de su hija, amenazar a la madre de muerte y violar una orden de restricción

Los jueces actuantes tuvieron en consideración varios agravantes para determinar que la pena se aleja del mínimo del mínimo de la escala penal.

El tribunal integrado por los jueces Cristian Piana, Luis Giorgetti y Luciano Hermosilla, por unanimidad, condenó a un hombre a 10 años y 6 meses de prisión efectiva por haber abusado de su hija biológica entre agosto y octubre de 2023, cuando la niña tenía 10 años de edad.

El hecho fue calificado como abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una menor de 18 años en concurso real con desobediencia a una orden judicial de prohibición de acercamiento.

La fiscalía había solicitado una pena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que la defensa solicitó 8 años de prisión, que es el mínimo que establece el Código Penal para estos delitos.

Para establecer el monto de la pena, los jueces consideraron la concurrencia de dos agravantes: por la naturaleza de la acción y las amenazas de muerte contra la madre de la menor si la víctima develaba los abusos. También se consideró la notoria diferencia de edad, lo cual incrementó la asimetría de poder en el contexto de vulnerabilidad.

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La extensión del daño causado en cuanto a las secuelas psicológicas que el abuso dejó en la víctima también se consideró como un elemento agravante y la sumatoria de delitos por el incumplimiento de la restricción de acercamiento también aleja la pena del mínimo de la escala penal. Como principal atenuante, se tuvo en cuenta la contención familiar por parte de la madre del imputado.

También se ordenó realizar las muestras genéticas del imputado para el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

El aberrante caso de un hombre que abusó de dos hermanitas en Neuquén

La Justicia de la provincia de Neuquén declaró responsable a un hombre por una serie de delitos de abuso sexual cometidos contra dos hermanas menores de edad. Los hechos ocurrieron entre diciembre del 2018 y octubre del 2019 en la capital.

La decisión fue adoptada por unanimidad por el tribunal integrado por la jueza Carina Álvarez y los jueces Raúl Aufranc y Juan Pablo Encina. Durante el juicio, se acreditó que el acusado cometió los distintos abusos contra las niñas cuando estas tenían 3 y 8 años de edad.

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Los magistrados consideraron probados los hechos más allá de toda duda razonable y remarcaron que los delitos estuvieron agravados por la guarda y por el aprovechamiento de la convivencia con ambas víctimas menores de 18 años.

De acuerdo con la investigación, los abusos permanecieron ocultos durante varios años y fueron revelados después de que las niñas fueran separadas de su madre debido a una situación de violencia y abandono.

Las hermanas fueron recibidas por una familia de acogimiento, donde comenzaron un proceso de acompañamiento y tratamiento psicológico. En este contexto surgieron los relatos que permitieron avanzar con la investigación judicial.

Las declaraciones realizadas mediante cámara Gesell, junto con pericias físicas y psicológicas, constituyeron parte de la prueba valorada por el tribunal para arribar al veredicto de responsabilidad.

El proceso continuará con una nueva audiencia prevista para agosto, instancia en la que se debatirá la pena que deberá cumplir el condenado.

Los delitos por los que fue declarado responsable contemplan una pena mínima de ocho años de prisión efectiva, aunque el monto definitivo será fijado por el tribunal una vez finalizada la etapa de cesura.