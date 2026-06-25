Volcó sobre el hielo negro y quedó atrapado dentro del camión

El accidente de tránsito ocurrió en la Ruta 13, entre Villa Pehuenia y Moquehue.

Un camión protagonizó un vuelco , pasado el mediodía de este jueves, sobre la Ruta 13 , cuando regresaba de Moquehue a Villa Pehuenia . Como consecuencia del accidente de tránsito, el conductor quedó atrapado dentro de la cabina del vehículo.

El segundo jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia, Antonio Catalán , explicó a LM Neuquén que recibieron la alerta del vuelco de un camión cerca del mediodía e inmediatamente acudieron al lugar. El siniestro ocurrió en el tramo de asfalto que une Villa Pehuenia con Moquehue (específicamente el tramo que va hasta la Aduana), a unos dos kilómetros de la localidad, entre el puesto de Gendarmería y el acceso al volcán Batea Mahuida (Parque de Nieves).

Al llegar, se encontraron con un camión volcador (solo cabina y batea, sin acoplado) perteneciente a la empresa Chediak, que se encarga de realizar la obra de asfalto entre la Aduana y Moquehue. Si bien hay una veda por el frío, los camiones y máquinas siguen haciendo movimiento de suelo. Y, al momento del accidente, el camión circulaba vacío porque regresaba a buscar un viaje de material.

Catalán explicó que “el camión venía descendiendo por un sector de curvas donde se forma una importante placa de ‘hielo negro’ (un hielo transparente que copia el color del asfalto y no se divisa a simple vista)".

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Señaló que "el hielo se acumula en esa época del año debido a que la forestación de pinos impide que el sol pegue en ese sector y no llega a descongelarse durante el día". Entonces, agregó que el vehículo perdió el control por este motivo, se tumbó hacia el lado de la banquina y se desplazó unos metros hasta frenar contra el cerro.

Conductor atrapado dentro de la cabina

Tras el impacto, el camión quedó lateralizado sobre el lado del acompañante y el conductor quedó atrapado dentro del vehículo. El bombero dijo que el operario viajaba solo y que, además de los bomberos locales, también intervino el personal de salud.

Explicó que, para poder extraerlo de la cabina del camión, debieron remover el parabrisas y utilizar elementos de extracción; luego, con una tabla y un cuello, lo sacaron. E inmediatamente fue trasladado al hospital en ambulancia.

Se trabajó de manera rápida y articulada entre Bomberos, Salud (con ambulancia y médicos), Defensa Civil, Policía y Gendarmería. Respecto al tránsito, indicó que estuvo cortado solo por unos minutos hasta realizar las maniobras de rescate y luego se despejó. Las propias máquinas de la empresa Chediak se encargaron de remover y retirar el camión del lugar. El vehículo solo sufrió daños materiales en el costado sobre el cual se tumbó.

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“El conductor de la empresa quedó en observación en el centro de salud de Villa Pehuenia con varios golpes, pero ninguno de gravedad”, aseguró.

Volcó sobre hielo negro y quedó atrapado dentro del camión