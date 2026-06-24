El vehículo ingresó a una zona residencial con calles angostas del condado de Orange, Texas, y se accidentó al intentar realizar una maniobra.

Millones de abejas escaparon tras el vuelco de un camión con 400 colmenas

Un camión que transportaba alrededor de 400 colmenas sufrió un vuelco en Texas, Estados Unidos, y no solo provocó la liberación de millones de abejas melíferas , sino que obligó al confinamiento de todos los vecinos de la zona.

El siniestro registrado en el condado de Orange, al este de Houston, en un área cercana a la frontera con Louisiana, ocurrió cuando el semirremolque circulaba por calles angostas dentro de un área residencial y el conductor intentó realizar una maniobra en una curva cerrada en un sector no apto para maniobras de vehículos de gran porte.

En ese momento, el vehículo perdió estabilidad y terminó volcado sobre el camino, lo que provocó la apertura de las colmenas transportadas y la salida inmediata de las abejas, que se dispersaron en el entorno urbano-rural, afectando la circulación vehicular y obligando a restringir el acceso a varias calles del área.

La carga, que tenía como destino al estado de Dakota del Norte, formaba parte de un traslado de larga distancia dentro del circuito de la apicultura comercial, una actividad habitual en Estados Unidos que implica el movimiento de colmenas según las temporadas agrícolas.

Por qué transportaban a las abejas

El movimiento de colmenas a larga distancia forma parte de la llamada apicultura migratoria, una práctica extendida en Estados Unidos que permite trasladar enjambres entre distintos estados para aprovechar floraciones estacionales y servicios de polinización en cultivos comerciales.

Abejas texas port 2 Millones de abejas escaparon tras el vuelco de un camión con 400 colmenas

En este caso, el cargamento accidentado integraba un envío de aproximadamente 400 colmenas destinadas a continuar su ciclo productivo en otra región del país. Este tipo de traslados se realiza habitualmente en semirremolques adaptados, que concentran grandes volúmenes de colmenas en estructuras apiladas.

El tránsito por zonas residenciales no forma parte de los recorridos habituales para este tipo de transporte, lo que en buena parte explica el origen del incidente.

El operativo para recuperar a las abejas

Tras el vuelco, productores apícolas de la región se trasladaron al lugar para colaborar en las tareas de recuperación de las colmenas y en el manejo de los enjambres que permanecían activos en el área. La intervención incluyó equipamiento especializado para el traslado seguro de abejas y la contención de los panales afectados.

Entre los participantes se encontraba el propietario de Queen Bee Supply, junto a otros referentes del sector que aportaron materiales y mano de obra para asistir en el operativo.

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También intervino el titular de Moore Honey, Chris Moore, quien señaló que una parte significativa de las colmenas no sobreviviría al impacto, dependiendo principalmente del estado de las abejas reina en cada unidad afectada.

Moore explicó que la pérdida no se limita a las colmenas dañadas, sino también a la interrupción del ciclo productivo asociado a la polinización y a la producción de miel, lo que impacta directamente en la actividad económica del establecimiento.