Qué dice el último parte sobre el volcán neuquino Auca Mahuida

Tras una primera confirmación sobre una actividad "de escasa proporción en las inmediaciones del volcán Auca Mahuida ", desde el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) emitieron un comunicado aclarando la situación en la que se encuentra.

Con fecha de este último miércoles 24 de junio, el SEGEMAR informó que “la emisión de gases a alta temperatura, registrada el pasado domingo 21 de junio en el volcán Auca Mahuida (provincia de Neuquén ), no presenta ninguna evidencia científica que sustente la hipótesis de un proceso de reactivación de dicho volcán”.

El organismo nacional ratifica que “los estudios geológicos disponibles para la zona y la información recopilada en terreno —suministrada por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos del Gobierno de Neuquén— descartan el desarrollo de cualquier escenario eruptivo potencial”.

El Auca Mahuida es un volcán en escudo de 2.253 m. s. n. m. Con base en los antecedentes geológicos de la región, es considerado un volcán extinto. Su última actividad registrada data de hace unos 800.000 años, durante el Pleistoceno. Cabe destacar que, para que un volcán sea clasificado como activo, debe haber evidenciado actividad o registro eruptivo durante el periodo holoceno, es decir, en los últimos 10.000 años, aproximadamente.

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Por qué descartaron actividad volcánica en el Auca Mahuida

Argumentaron desde el SEGEMAR que las primeras mediciones de gases realizadas en el área "no han detectado la presencia de dióxido de azufre (SO) ni de sulfuro de hidrógeno (HS), componentes característicos que indicarían actividad volcánica superficial".

Ante esta evidencia, reiteran que "se descarta la reactivación del volcán Auca Mahuida como origen del fenómeno registrado en el sitio".

A su vez, afirmaron que desde el organismo continuará trabajando en estrecha colaboración con la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos del Gobierno de Neuquén, manteniendo una coordinación permanente con la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Área Natural Protegida

El Área Natural Protegida Auca Mahuida es una de las piezas más estratégicas del sistema de conservación de la provincia. Protege 77.020 hectáreas en los departamentos Añelo y Pehuenches, en torno al macizo volcánico Auca Mahuida, con un gradiente altitudinal que va desde los 500 hasta los 2.258 metros sobre el nivel del mar. Allí confluyen ambientes del Monte y la Estepa Patagónica, una combinación de alto valor ecológico si se considera que el Monte es una de las ecorregiones menos representadas dentro del sistema provincial de áreas protegidas.