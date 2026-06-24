Autovía Norte: impresionante choque entre un camión y una camioneta complicó el tránsito

El accidente de tránsito ocurrió este miércoles por la tarde. Trabajaron en el lugar efectivos policiales y personal del SIEN.

El accidente de tránsito ocurrió este miércoles por la tarde.

Un impresionante choque entre un camión de carga y una camioneta generó complicaciones en el tránsito durante la tarde de este miércoles en la Autovía Norte de Neuquén .

El siniestro ocurrió alrededor de las 16:30 , a la altura de una estación de servicio YPF , y demandó la intervención de efectivos policiales y personal del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN).

De acuerdo con la información preliminar, ambos vehículos colisionaron por causas que aún son materia de investigación.

Tras el impacto, se desplegó un operativo para asistir a los ocupantes y ordenar la circulación en uno de los principales accesos de la capital neuquina.

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Investigan las causas del accidente

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente si hubo personas con lesiones de gravedad ni precisaron la mecánica del choque entre el camión y el automóvil.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal competente, que trabaja para establecer cómo se produjo el siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Se encandiló, chocó contra la pared del puente y terminó volcada

Este último martes, alrededor de las 9 de la mañana, ocurrió un accidente de tránsito en uno de los puentes que une a los barrios Alta Barda y Copol. Una mujer se encandiló con el sol de frente, terminó chocando una pared y, producto de la colisión, sufrió un gran vuelco.

La protagonista fue una conductora de un Volkswagen Suran gris que alegó que perdió momentáneamente la visión producto del encandilamiento por el sol, un elemento común cuando en las mañanas asoma por encima del caserío y los árboles.

Respecto a la dinámica, según lo relevado, la mujer circulaba hacia Alta Barda por el puente cuando terminó estrellándose contra la pared del costado, una especie de baranda de hormigón que separa la peatonal de la calle principal. Al golpear la pared, luego volcó, quedando lateralizada del lado de la conducción.

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Afortunadamente, según relató el móvil de LU5, justo pasaba por el lugar una ambulancia del SIEN que la asistió por las raspaduras que sufrió debido a la rotura de los vidrios.

Luego, al acudir los efectivos policiales, la conductora volvió a colocarse al volante y, con ayuda de los efectivos policiales que hicieron el esfuerzo manual, lograron enderezarlo y sacarlo de la pared donde había quedado encajado.

Luego, debieron esperar a un remolque porque la carrocería, dirección y las ruedas se rompieron en el impacto.