Ya es ley el proyecto que busca impulsar el desarrollo del GNL

La iniciativa, elaborada por Rolando Figueroa y aprobada por amplia mayoría por la Legislatura (27 a 8 votos), ratifica un acuerdo que permitirá incentivar inversiones.

La Legislatura de Neuquén aprobó este miércoles en general el proyecto de ley enviado por el gobernador Rolando Figueroa que ratifica el acuerdo suscripto entre la provincia e YPF , destinado al desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL) , y en el que se prevé un nuevo esquema de regalías.

La iniciativa, que llegaba a la Cámara con respaldo de intendentes neuquinos, del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , y de unas 35 empresas de la comarca petrolera de Cutral Co y Plaza Huincul, fue sancionada por 27 votos a favor y 8 en contra de los legisladores Mónica Guanque y Federico Méndez (Democracia Neuquén), y de los bloques de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, desde donde se formularon críticas al proyecto impulsado por el Ejecutivo neuquino.

Damián Canuto (PRO) , que actuó como uno de los miembros informantes del proyecto, explicó la necesidad de sancionar la norma que autoriza el acuerdo por los beneficios que, a su entender, esto traerá a la actividad de la mano de YPF y como recursos a la provincia.

“Las inversiones no llueven por un fenómeno de la naturaleza”, dijo, al señalar que deben existir ciertas condiciones y que con este acuerdo el estado neuquino y la petrolera bajo control estatal, junto con las concesiones de las cinco áreas destinadas al proyecto, permitirán la exportación de gas.

Legislatura (10) Omar Novoa

“Con esto, además, se van a generar regalías que hoy no tenemos”, destacó. “No hay ninguna quita a las regalías sino condiciones promocionales para que la inversión se de, de esto se trata el acuerdo”, advirtió, al tiempo que sostuvo que hoy no están dadas esas condiciones para el transporte del GNL y que con este proyecto sí se generarán.

A favor

Otro de los diputados que se sumó en apoyo a la ley fue Francisco Lepore (Avanzar), al argumentar que “el techo que tenemos es el transporte, sin importar las reservas de gas que tenemos en nuestra cuenca”.

Dijo que, en este caso, el GNL viene a “romper” ese techo, al extraer el gas, transportarlo con un ducto propio para licuar y subir a un barco a cualquier país del mundo.

Legislatura (3) Omar Novoa

“Y hay que hablar de inversiones, que en este caso es por 25 mil millones de dólares, la infraestructura que se va a hacer y que va a quedar en la provincia y la escala del proyecto, donde se prevé un ducto propio con la producción de 67 millones de metros cúbicos por día de gas que es la mitad de lo que hoy se produce”, resaltó.

“Y discutamos las regalías. La provincia estableció, al traer una negociación que duró mucho tiempo, un régimen inteligente. En primer lugar porque las bandas están atadas al mejor precio internacional del gas”, dijo, y explicó: “Se ató al índice de JKM, que básicamente es el precio internacional del gas para Japón, Corea, es decir, para el mercado asiático, que se ha movido en los últimos 20 años muy por encima del índice americano y del índice europeo”.

En un sentido parecido se pronunció Ernesto Novoa (Comunidad), quien destacó, además, que en el acuerdo firmado el arbitraje internacional ante un conflicto tendrá como jurisdicción a Neuquén e hizo una analogía de lo que fue el acuerdo YPF-Chevron en 2013, que “muchos criticaban y que terminó trayendo progreso”.

La oposición

El primero de los diputados en manifestar su oposición al proyecto fue Andrés Blanco (Frente de Izquierda-PTS). “La sintonía fina de Figueroa con Milei es inocultable, en ese contexto estamos discutiendo este proyecto”, dijo, al mencionar que tiene el antecedente “de un gran beneficio que es el RIGI, donde se otorgan libre disponibilidad de divisas, exención de ganancias, de IVA y de los derechos de importación”.

Indicó que la “baja de regalías es una entrega brutal”, ya que “esas áreas estaban y le estamos diciendo de antemano que partimos de un 7,5% viendo en esa banda cómo nos beneficiamos. Ese es el gran negocio que nos proponen cuando, claramente, no lo es”.

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Luego, Lorena Parrilli (Unión por la Patria) acusó que el tratamiento de este proyecto se hizo de manera express y advirtió: Esto está en el marco del RIGI y de la ley bases y es desastroso. Con el RIGI se asegura la maximización de la renta y se van a llevar los dólares afuera y esto de gas licuado es lo mismo”.

Y apuntó al nuevo esquema de regalías propuesto. “Si hoy estuviera esto funcionando según las bandas, el valor base del millón de BTU, que es el que consideran para esta base en este acuerdo, está en 15,8 dólares. O sea, que hoy pagarían 7,5 de regalías. Y encima les estamos asegurando que no se va a poder agregar ningún canon extra”, criticó.

Por su parte, César Gass (UCR) cuestionó la falta de discusión del proyecto en el ámbito de las comisiones y el “modelo extractivo”. “No tuvimos la posibilidad de decir lo que pensábamos ni de aportar nada a este proyecto”, dijo.

votos GNL

A su vez, Darío Martínez (Unión por la Patria) recordó su paso como secretario de Energía del anterior gobierno nacional e indicó que, sin bajar porcentuales de regalías, se aumentó en más de un ciento por ciento la producción de hidrocarburos.

“Nunca se discutió bajar regalías y los resultados llegaron igual”, indicó. “El plan gas todavía está vigente, se volvió a exportar a Chile”, dijo y dio también como ejemplos la aprobación del Duplicar, la concreción del gasoducto Néstor Kirchner y el desarrollo de una planta de GNL con la empresa Petronas.

“En ninguna discusión permitimos que se plantearan bajar las regalías y no estamos en contra del GNL, lo que planteamos es por qué se deben bajar las regalías en base a qué estructuras de costos”, cuestionó. “¿De dónde sacan que no funciona un 12% de regalías para el GNL”, se preguntó.

Lo que establece el acuerdo

Un aspecto central del acuerdo con YPF es que se redefine cómo cobrará Neuquén sus hidrocarburos. Las partes fijaron que la producción destinada al mercado interno tributará sobre el precio de gas natural en condición "firme", excluyendo los valores del fluido destinado a la licuefacción.

Para el gas que ingrese a la planta y se convierta en GNL, el esquema cambia radicalmente. Neuquén ató sus ingresos al precio internacional JKM (Japan Korea Marker), el índice de referencia para el codiciado mercado asiático.

La provincia y la empresa consensuaron un sistema de alícuotas móviles escalonadas en tres niveles: 7,5% de regalías si el precio internacional del GNL promedia por debajo de los 16 USD/MMBtu; 10% de regalías si el precio oscila entre 16 y 20 USD/MMBtu y 12% de regalías cuando la cotización internacional alcance o supere los 20 USD/MMBtu.

Esta estructura protege la rentabilidad del operador en escenarios de precios bajos y garantiza que la provincia capture la renta extraordinaria cuando los mercados internacionales operen al alza.

El documento detalla que estos valores base sufrirán revisiones cada tres años, ajustándose de manera automática según el diferencial entre el valor local y el de exportación.