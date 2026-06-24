Sesión de Diputados en VIVO: buscan aprobar el Super RIGI y pagos a los fondos buitre

La sesión busca aprobar varios proyectos oficialistas, tras impedir la iniciativa de interpelar a Manuel Adorni por parte de la oposición.

Con un quórum ajustado, la sesión que encabeza Martín Menem comenzó pasadas las 12 del mediodía.

Este miércoles se lleva a una nueva sesión en la Cámara de Diputados , en el que se busca lograr el voto positivo en dos proyectos que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Por un lado, se trata la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias ( Súper RIG I) y la autorización para ejecutar un plan de pago a los últimos holdouts que mantienen reclamos por la deuda defaulteada de 2001.

Con un quórum ajustado, la sesión que encabeza Martín Menem comenzó pasadas las 12 del mediodía, luego del pedido de la oposición para avanzar con la interpelación contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el cual fue rechazado.

A diferencia del RIGI original, el nuevo esquema eleva considerablemente la vara de ingreso. Mientras que el RIGI vigente exige inversiones mínimas de US$200 millones, el Súper RIGI establece un piso de US$1.000 millones para acceder a los beneficios.

Por otro lado, el debate incluye un acuerdo con los fondos buitre. Este plan busca ejecutar un plan de pago a dos holdouts que mantienen títulos de la deuda defaulteada del 2001.