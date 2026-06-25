Un niño de 3 años murió al quedar adentro de un automóvil en medio de una ola de calor récord en Francia

El hecho se registró en Saint-Gratien, al noroeste de París, mientras se registraban temperaturas cercanas a los 40 grados.

Un niño de 3 años murió dentro de un auto estacionado en su domicilio en medio de una ola de calor récord en Francia

Un niño de 3 años murió dentro de un automóvil en el noroeste de París, en una jornada marcada por temperaturas elevadas y alerta roja por calor en gran parte de Francia .

El menor fue hallado en el interior de un vehículo estacionado frente a su domicilio en la localidad de Saint-Gratien, región de Île-de-France, donde la temperatura rondaba los 40 grados .

De acuerdo con la fiscalía de Pontoise, cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, los padres del niño ya intentaban realizar maniobras de reanimación por un paro cardiorrespiratorio , sin resultados.

Luego de conocer que su hijo fue declarado muerto en el lugar, la madre fue derivada a un hospital en estado de conmoción. El padre, por su parte, fue interrogado por la Policía en el marco de una investigación por presunto homicidio involuntario.

Francia 2 Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, los padres del niño le habían realizado al niño maniobras de reanimación, sin resultados positivos.

Según las primeras informaciones del caso, el niño había sido enviado a dormir una siesta y, en ese lapso, permaneció sin supervisión durante aproximadamente 45 minutos, tiempo en el que quedó dentro del vehículo.

El alcalde de Saint-Gratien, Julien Bachard, se refirió al episodio y lo catalogó como una "terrible tragedia".

Francia bajo alerta por temperaturas extremas

Francia registró el miércoles su jornada más calurosa desde que existen registros comparables, superando el récord del día anterior, en el marco de una ola de calor que afecta a amplias regiones del país.

El fenómeno climático impacta en distintos puntos de Europa occidental, donde se registran valores superiores a los 30 °C y condiciones extremas en varias zonas urbanas y rurales.

Calor Europa portada Europa atraviesa una ola de calor récord y Francia reportó varias muertes antes de la del niño que quedó dentro del auto.

En ese contexto, se reportaron más de 40 muertes por ahogamiento en Francia durante el mismo período, además de fallecimientos de personas en situación de calle vinculados a las altas temperaturas.

En la ciudad de Carpentras, en el sureste del país, dos niños de 2 y 4 años fueron hallados muertos dentro de un automóvil, en otro episodio ocurrido días antes bajo condiciones similares.

Impacto del calor en Europa

En España, el Instituto de Salud Carlos III estimó 212 muertes atribuibles a las altas temperaturas entre el domingo y el miércoles, según el sistema de monitoreo MoMo.

El registro se basa en la comparación de defunciones diarias con series históricas y en la integración de datos meteorológicos aportados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante ese período, el país alcanzó medias de 28,17 °C el lunes y 28,08 °C el martes, los valores más altos para un mes de junio desde 1950.

En tanto, en Suiza, la central nuclear de Beznau redujo su actividad y evalúa detener completamente sus operaciones si persisten las condiciones térmicas, debido al aumento de la temperatura del río Aar utilizado para refrigeración.