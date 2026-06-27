Alerta por el volcán Nevados de Chillán: ¿Pueden llegar las cenizas a Neuquén?

El complejo volcánico chileno registró un pulso eruptivo con emisión de cenizas y volvió a generar preocupación en el norte neuquino. Qué dicen los especialistas.

El volcán entró en actividad este viernes y hay alerta amarilla.

La actividad registrada este viernes en el volcán Nevados de Chillán , en la región chilena de Ñuble y cercano al norte de Neuquén, despertó nuevamente la inquietud sobre una posible llegada de cenizas volcánicas al territorio neuquino. Sin embargo, especialistas aseguraron que, con las condiciones meteorológicas habituales para esta época del año, ese escenario no es el esperado.

El complejo volcánico permanece bajo un monitoreo permanente luego del pulso eruptivo detectado durante la mañana del viernes, cuando cámaras de vigilancia registraron la emisión de material piroclástico con dispersión hacia el sureste. El pulso de mayor intensidad alcanzó unos 380 metros de altura sobre el centro de emisión.

Pese a la actividad, el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin) mantiene al Nevados de Chillán bajo alerta técnica amarilla, un nivel que contempla un seguimiento constante del comportamiento del macizo.

¿Puede llegar la ceniza al norte de Neuquén?

La principal preocupación de los habitantes del norte neuquino pasa por la posibilidad de que las cenizas crucen la cordillera y afecten localidades de la provincia.

Al respecto, el vulcanólogo Jorge Romero, de la Universidad de O'Higgins, llevó tranquilidad y explicó que la dispersión del material volcánico depende casi exclusivamente de las condiciones meteorológicas.

volcan nevados de chillan

"El comportamiento de la ceniza depende mucho de las condiciones meteorológicas y del viento en altura. Lo normal en esta época es que se desplace hacia el norte y noreste, por lo que, salvo condiciones particulares, no debería afectar a las zonas pobladas cercanas", señaló.

El especialista agregó que la evolución del fenómeno es seguida de manera permanente y que, en caso de existir riesgo de caída de cenizas, las autoridades emiten las alertas correspondientes con anticipación.

Qué está pasando con el volcán Nevados de Chillán

Tras la difusión de imágenes del pulso eruptivo, Romero explicó que este tipo de episodios forman parte del comportamiento habitual del complejo volcánico.

Según indicó, el último ciclo eruptivo comenzó en 2016 y se extendió hasta 2022. Desde entonces el volcán atravesó un período de relativa calma, aunque este tipo de reactivaciones son consideradas normales dentro de la historia del Nevados de Chillán.

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Además, aclaró que el fenómeno observado corresponde efectivamente a una erupción con emisión de cenizas y no a una simple fumarola.

"Está bien decir pulso eruptivo. En este caso no corresponde hablar de fumarola, porque una fumarola son gases y vapores. Lo que se observa en las imágenes es ceniza y ese material indica que hay una erupción en curso", explicó.

Aún analizan cuál es el cráter activo

Los especialistas todavía trabajan para determinar con precisión cuál de los cráteres del complejo es el responsable de la emisión.

Romero señaló que aún no existe certeza sobre si el cráter Nicanor es el que se encuentra activo, aunque remarcó que la actividad continúa localizada en la cima del denominado "volcán nuevo", dentro del complejo Nevados de Chillán.

Este macizo está integrado por varios edificios volcánicos y numerosos cráteres, una característica que explica su clasificación como complejo volcánico.

Sigue la alerta amarilla

Desde el Sernageomin reiteraron que el volcán continúa bajo alerta técnica amarilla, condición que implica un monitoreo instrumental permanente de su actividad.

Las autoridades chilenas señalaron que los pulsos registrados se encuentran dentro de los parámetros previstos para este nivel de alerta y mantienen vigente un perímetro de exclusión de un kilómetro alrededor del cráter activo mientras continúan las tareas de vigilancia.