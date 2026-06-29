Trágico tiroteo en un fan fest del Mundial 2026: un muerto y un herido grave

La Policía investiga el ataque ocurrido en San Pedro Square, donde miles de personas suelen reunirse ante cada partido. Las imágenes del lugar.

El tiroteo ocurrió en una de las principales zonas de aficionados del Mundial 2026.

Un tiroteo ocurrido en San Pedro Square, uno de los principales fan fest del Mundial 2026 , dejó un muerto y un herido de extrema gravedad. El ataque ocurrió cuando no se transmitía ningún partido, aunque el lugar funciona como una de las principales puntos de concentración de la región.

La Policía desplegó un importante operativo, acordonó varias calles del centro de la ciudad y abrió una investigación por homicidio para determinar cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables.

El ataque se registró el domingo por la noche en las inmediaciones de N Market Street y W Santa Clara Street , junto a San Pedro Square , un sector conocido por concentrar bares, restaurantes y pantallas gigantes donde miles de personas siguen los partidos del Mundial 2026.

De acuerdo a la Policía de San José, California, una persona murió en el lugar mientras que otra recibió heridas de extrema gravedad y fue trasladada de urgencia a un hospital.

policia El tiroteo ocurrió en una de las principales zonas de aficionados del Mundial en San José, California, donde la Policía desplegó un amplio operativo.

Tensión y desesperación: cómo fue el fatal tiroteo

Tras el ataque, las autoridades cerraron varias cuadras para preservar la escena y facilitar el trabajo de los peritos. Durante varias horas permaneció un importante despliegue de efectivos policiales, ambulancias y personal de emergencias.

Una persona murió y otra resultó gravemente herida por un tiroteo en el fan fest del Mundial en California Aunque no se transmitía ningún partido del Mundial al momento del ataque, el lugar funciona como punto de encuentro para miles de hinchas durante el torneo.

Testigos en la zona describieron momentos de gran tensión mientras los equipos médicos asistían al sobreviviente y los investigadores comenzaban a recolectar pruebas. Una trabajadora de seguridad del sector relató que observó al herido mientras era atendido y que la Policía entrevistó rápidamente a varios testigos para reconstruir la secuencia.

Al momento del ataque no se desarrollaba ninguna transmisión del Mundial en las pantallas del predio, ya que el único partido programado para esa jornada había finalizado durante la tarde. Hasta el momento, las autoridades no difundieron información sobre posibles detenidos ni las circunstancias que originaron el tiroteo.

Como parte de las tareas periciales, la Policía analiza imágenes de cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de San Pedro Square, además de tomar declaraciones a testigos y revisar otros elementos obtenidos en la escena.

La seguridad durante el Mundial vuelve al centro de la escena

El episodio ocurrió en una ciudad que ya recibió varios partidos del Mundial 2026 y donde funcionan múltiples espacios públicos destinados a reunir aficionados para seguir los encuentros.

mundial

Aunque las autoridades no vincularon directamente el ataque con la competencia deportiva, el hecho volvió a generar preocupación por la seguridad en torno al torneo. Desde el comienzo del Mundial también se registraron otros episodios de violencia en distintas ciudades estadounidenses.

Entre ellos figuran varios ataques ocurridos en Kansas City, donde personas resultaron heridas en distintos tiroteos, además de un violento episodio registrado en Brockton, Massachusetts, durante celebraciones relacionadas con partidos de Cabo Verde.

Estos antecedentes reavivaron el debate sobre las medidas de seguridad implementadas durante el torneo, especialmente en los espacios públicos donde miles de personas se reúnen para seguir los partidos en pantallas gigantes.

El tiroteo de San José volvió a colocar la violencia armada de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, en un contexto en el que millones de visitantes recorren distintas ciudades de Estados Unidos para acompañar el desarrollo del Mundial.