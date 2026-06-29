Tirar vinagre en el pisos: de qué se trata esta técnica que recomiendan aplicarla en invierno

El vinagre tiene múltiples usos. Y te contamos por qué se recomienda aplicarlo en los pisos de la casa en invierno .

Tirar vinagre en los pisos de casa en invierno: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El vinagre tiene múltiples usos en el hogar. Por mencionar a uno de ellos, puede emplearse para limpiar la grasa del horno y las asaderas, puesto que el vinagre posee un alto poder desengrasante. Aquí te ofrecemos un dato poco conocido: por qué se recomienda tirar vinagre en los pisos de la casa en invierno .

Cabe resaltar que el vinagre blanco también se aplica -a la manera de truco casero- en tareas de limpieza y mantenimiento para eliminar, por ejemplo, el sarro de las canillas y/o griferías de la casa (en este caso se emplea una combinación de vinagre blanco y agua en partes iguales).

Tirar vinagre blanco en los pisos de la casa sirve para remover la suciedad, grasa y manchas superficiales y además contribuye a neutralizar olores desagradables que suelen permanecer cuando la casa está cerrada.

El vinagre blanco también se aplica -a la manera de truco casero- en tareas de limpieza y mantenimiento.

En pleno invierno, cuando predominan las temperaturas bajas, no es sencillo ventilar el hogar por demasiado tiempo. Los expertos en limpieza aseguran que limpiar con vinagre puede aportar una sensación de frescura y ayudar a mantener los ambientes más agradables.

Y resaltan que tirar vinagre blanco en los pisos de la casa en invierno nos proporciona varios beneficios, entre ellos:

Neutraliza malos olores y aromas que, a causa de la humedad, se acumulan en ambientes poco ventilados.

Limpia la grasa y la suciedad: debido a su acidez, el vinagre blanco contribuye a despegar restos difíciles de alimentos u otros, que se acumulan en la vida cotidiana.

contribuye a despegar restos difíciles de alimentos u otros, que se acumulan en la vida cotidiana. Otorga brillo a las superficies: en pisos de baldosas o cerámicos, puede mejorar el aspecto y dejar la superficie más reluciente.

Es un producto económico: al ser barato y fácil de conseguir, el vinagre blanco es ideal para sumar a la rutina de limpieza del hogar.

La guía paso a paso para aplicar el vinagre blanco en los pisos de la casa en invierno

A continuación, ofrecemos esta sencilla guía para aplicar el vinagre blanco en los pisos de la casa en invierno:

Llenar una taza pequeña de vinagre y verterla en un balde con agua.

y verterla en un balde con agua. Aplicar un trapo de piso bien escurrido sobre la superficie elegida.

No dejar charcos ni exceso de líquido, sobre todo en invierno , ya que la humedad tarda más en secarse.

, ya que la humedad tarda más en secarse. Aplicar un trapo seco por todo el piso.

Cabe resaltar que los expertos en limpieza recomiendan no aplicar el vinagre blanco en pisos de mármol; granito; piedra natural o pisos encerados o tratados con productos especiales.

Cuánto cobra una empleada doméstica por hora en marzo de 2024 1200x678.png Tirar vinagre blanco en los pisos de la casa en invierno sirve para remover la suciedad, grasa y manchas superficiales.

Como decíamos más arriba, el vinagre blanco es muy empleado en los hogares debido a su versatilidad. Y es que no solo sirve como agente de limpieza, sino que también ofrece diversos beneficios para la salud y realza el sabor de los platos. El vinagre blanco común es un líquido transparente que contiene entre un 4 % y un 7 % de ácido acético y entre un 93 % y un 96 % de agua. Algunos tipos de vinagre blanco contienen hasta un 20 % de ácido acético, pero estos son exclusivamente para limpieza o uso agrícola y no deben utilizarse para cocinar.