Comenzó el juicio por el femicidio de Mabel López Fernández: "Usó su vehículo como un arma"

La fiscalía buscará demostrar que la víctima sufrió violencia antes del hecho y que el acusado utilizó una camioneta para arrojarla por un barranco.

Comenzó el juicio por el femicidio de Mabel López Fernández /

Con los alegatos de apertura de la fiscalía, comenzó este lunes en Zapala el juicio por jurados contra el único acusado por el femicidio de Mabel Rosana López Fernández . El debate se extenderá durante cinco días y contará con testimonios y pericias para reconstruir lo ocurrido en la Ruta Provincial 13 .

El proceso es dirigido por el juez técnico Diego Chavarría Ruíz. El acusado, identificado por sus iniciales A.R.R., está imputado por el femicidio de quien era su pareja, ocurrido el 9 de noviembre de 2025 entre Villa Pehuenia y Zapala .

Durante la primera jornada, el magistrado brindó las instrucciones generales a las y los integrantes del jurado popular. Las indicaciones fueron presentadas mediante un video, antes de que las partes expusieran sus teorías sobre el caso y anticiparan las pruebas que presentarán durante las audiencias.

El alegato de apertura del Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo del fiscal jefe Matías Álvarez y de la fiscal del caso Laura Pizzipaulo.

Al dirigirse al jurado, Álvarez pidió que siguieran con atención cada una de las declaraciones y pruebas que se presentarán durante el debate.

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“Presten atención a todo lo que van a ver y van a escuchar durante las audiencias y confíen en ustedes para llevar adelante esta enorme tarea que les compete”, expresó el fiscal jefe.

Por su parte, Pizzipaulo sostuvo que la prueba permitirá reconstruir el contexto de violencia que habría atravesado la víctima antes de su muerte.

“Les vamos a demostrar cómo la víctima sufrió violencia previo al hecho y lo vamos a hacer en base a testimonios”, afirmó la fiscal.

Además, la representante del Ministerio Público Fiscal planteó que el acusado habría utilizado su vehículo para provocar la muerte de la mujer. “El imputado usó su vehículo como un arma”, señaló durante su exposición.

Pizzipaulo también anticipó que declararán personas que circulaban ocasionalmente por la zona donde ocurrió el hecho. Según explicó, esos testigos contarán ante el jurado qué vieron y qué escucharon en los momentos previos y posteriores a la caída de la camioneta.

Juicio Femicidio Mabel Fernandez Kilka barranco Gentileza Darío Martínez (Zapala 8340)

La acusación por el hecho ocurrido en Kilka

De acuerdo con la teoría de la fiscalía, el femicidio ocurrió el 9 de noviembre de 2025 en un sector de la Ruta Provincial 13, cerca del puente de Kilka.

La acusación sostiene que, luego de una discusión y de distintas agresiones, el imputado condujo una camioneta hasta una zona cercana a un barranco. Allí, habría provocado la caída del vehículo con Mabel Rosana López Fernández en su interior.

Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió graves lesiones que posteriormente le provocaron la muerte.

En la camioneta también viajaban otras dos personas. Según la reconstrucción presentada por la fiscalía, ambas fueron obligadas a descender del rodado momentos antes de que el vehículo cayera al vacío con la víctima adentro.

ruta 13 femicidio kilka

A lo largo de las próximas jornadas, el jurado escuchará las declaraciones de testigos y especialistas, además de conocer los resultados de las distintas pericias incorporadas a la investigación.

Una vez finalizada la producción de la prueba y los alegatos de cierre, las y los integrantes del jurado popular deberán deliberar y emitir un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad sobre el acusado.