Keiko Fujimori es la nueva presidenta de Perú tras un histórico balotaje

La candidata de Fuerza Popular se impuso en segunda vuelta por un estrecho margen. Asumirá el mandato para el período presidencial 2026-2031.

En su cuarto intento, Keiko Fujimori se convirtió en la nueva presidenta de Perú. Asumirá el mandato para el período presidencial 2026-2031.

Keiko Sofía Fujimori Higuchi es la nueva presidenta de Perú para el periodo 2026-2031 . Este lunes se conocieron los resultados del balotaje presidencial . Por poco margen, la hija del expresidente peruano le ganó a su principal rival, Roberto Sánchez.

Tras concluir el trabajo de la Oficina Nacional de Proceso Electoral ( ONPE ), el cómputo del 100% de las actas del balotaje peruano, le dio el triunfo a la representante de Fuerza Popular con el 50,135% de los sufragios, sobre el 49,865% del izquierdista Sánchez.

Luego de cuatro intentos por llegar a la presidencia de Perú, donde su padre ocupó ese cargo, Keiko podrá cumplir su sueño en tierra peruana. Su primera candidatura presidencial fue en 2011, donde perdió frente al nacionalista Ollanta Humala , quien la derrotó con el 51,49% de los votos.

Keiko Fujimori (1)

La denuncia de fraude de Roberto Sánchez

El candidato Roberto Sánchez había denunciado este domingo un presunto fraude electoral en el conteo de los votos del balotaje con Keiko Fujimori. Debido a múltiples concentraciones en Lima y otras ciudades cercanas, autoridades de Perú dispusieron un amplio operativo de seguridad para evitar cualquier tipo de inconveniente en las calles.

«Nosotros exigimos transparencia electoral. El pueblo exige justicia», había expresado el candidato de la izquierda, quien no pudo frente a la representante del espacio Fuerza Popular.

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, Keiko Fujimori había sacado el 17,19% de los votos mientras que Roberto Sánchez había llegado al 12,04%. De acuerdo a los números de aquel momento, en abril de este año, el total de sufragios emitidos fue de 20.167.745 votos, de los cuales 16.738.039 fueron válidos, 2.372.895 en blanco y 1.056.811 nulos.

Elecciones Perú

El mensaje de Keiko Fujimori

Este lunes, la candidata Keiko Fujimori publicó un mensaje en sus redes sociales, puntualmente en la red social X, donde reconoció que espera la proclamación oficial sobre su victoria en la segunda vuelta de Perú.

“Esperamos la proclamación de la JNE con mucha humildad, prudencia y responsabilidad. Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos”, admitió la representante de Fuerza Popular.

De esta manera, Sudamérica sumaría otro gobierno que se vincula con la derecha, ya que, en el balotaje de Colombia, Abelardo de la Espriella es quien habría ganado por sobre Iván Cepeda.

¿Quién es Keiko Fujimori, la nueva presidenta del Perú?

perú. Keiko Fujimori

Keiko Fujimori nació el 25 de mayo de 1975 en Lima. Es administradora de empresas con licenciatura en Boston University y máster en Administración de Empresas por Columbia University, título reconocido en Perú en noviembre de 2024. Fundó Fuerza Popular en 2009 y desde entonces es su principal dirigente. Fue congresista entre 2006 y 2011, período en el que acumuló la mayor votación individual de una legisladora hasta ese momento: 602.869 votos.

Su plan de gobierno, “Perú con Orden”, tiene tres ejes: seguridad, economía y social. En seguridad propone la creación de Centros de Comando y Videovigilancia en las 24 regiones, el despliegue de 1.000 patrulleros inteligentes y 10.000 cámaras, la construcción de cuatro mega penales bajo administración temporal de las Fuerzas Armadas y la ampliación de las Unidades de Flagrancia Express. En economía plantea reducir el déficit fiscal al 1% del PBI hacia 2031 y atraer entre USD 5.000 y 7.000 millones anuales de inversión privada. En lo social fija reducir la pobreza al 15% en cinco años y construir 3.000 colegios.