Policiales La Mañana Zapala Se incendió un camión sobre ruta 22, a la altura del Cristo en Zapala

Un camión se incendió este lunes sobre la Ruta Nacional N.º 22, a la altura del paraje El Cristo, en jurisdicción de Zapala. El hecho fue reportado al Centro de Despacho y Monitoreo C.R.E. Zapala a las 18:50 mediante dos llamados telefónicos al 911 que alertaban sobre un vehículo de carga en llamas sobre la cinta asfáltica.

De inmediato fue comisionado al lugar un móvil de la unidad, quien trabajó en el sitio en colaboración con personal de la División Tránsito para controlar la situación y ordenar el tránsito en la zona.

Hasta ahora no se informaron personas lesionadas producto del incendio. Como así también se desconocen por el momento las causas que originaron el foco ígneo y el tipo de carga que transportaba el rodado.