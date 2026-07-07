Escala salarial UOCRA julio 2026: cuánto cobra de sueldo cada categoría con el nuevo aumento y bono

Los trabajadores de la construcción recibirán el segundo aumento fijado en la paritaria trimestral del período junio-agosto 2026. Además, habrá un nuevo bono .

Los trabajadores de la construcción ( UOCRA ) de todo el país recibirán en julio 2026 un aumento salarial fijado en la última paritaria que definió los incrementos para el trimestre junio-agosto 2026 . Esta suba, que incluye una cifra porcentual y un bono no remunerativo, impacta en todas las categorías y modifica las escalas salariales.

El reciente entendimiento salarial alcanzado por Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina ( UOCRA ) con la Cámara Argentina de la Construcción ( CAMARCO ) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción ( FAEC ), y ya homologado por la Secretaría de Trabajo , definió los siguientes aumentos para los Convenios Colectivos de Trabajo N° 76/75 y 577/10:

Además, se estableció el pago de una suma mensual no remunerativa para junio y julio, que se incorporará al básico en agosto.

Los trabajadores de la construcción recibirán en julio un aumento de 2% y una suma fija. Claudio Espinoza

Cómo quedan todas las escalas salariales de la UOCRA en julio 2026

Con el aumento de 2% correspondiente a julio, así quedan los salarios informados por la UOCRA para todas las categorías, dependiendo de la zona donde se desempeñen:

Zona A: Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Oficial especializado: $6.800 (por hora)

Oficial: $5.817 (por hora)

Medio oficial: $5.375 (por hora)

Ayudante: $4.948 (por hora)

Sereno: $898.817 (mensual)

Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut

Oficial Especializado: $7.548 (por hora)

Oficial: $6.460 (por hora)

Medio Oficial: $5.958 (por hora)

Ayudante: $5.517 (por hora)

Sereno: $1.001.322 (mensual)

Zona C: Santa Cruz

Oficial Especializado: $10.439 (por hora)

Oficial: $9.787 (por hora)

Medio Oficial: $9.444 (por hora)

Ayudante: $9.170 (por hora)

Sereno: $1.502.627 (mensual)

Zona Austral: Tierra del Fuego

Oficial Especializado: $13.599 (por hora)

Oficial: $11.633 (por hora)

Medio Oficial: $10.750 (por hora)

Ayudante: $9.895 (por hora)

Sereno: $1.797.634 (mensual)

El nuevo aumento abarca a los Convenios Colectivos de Trabajo N° 76/75 y 577/10. Claudio Espinoza

De cuánto es el bono para los empleados de la construcción en julio 2026

Como es habitual en los últimos acuerdos paritarios, el reciente entendimiento incluyó el pago de una suma no remunerativa para julio. La liquidación se realizará en dos cuotas: el 50% con la primera quincena y el 50% restante con la segunda quincena. Luego, se sumará al salario básico a partir de agosto. Sin embargo, este bono no es igual para todos, y dependerá de cada categoría. Así se pagará en el séptimo mes del año:

Zona A:

Oficial especializado: $72.900

Oficial: $67.100

Medio oficial: $61.500

Ayudante: $57.900

Sereno: $57.900

Zona B:

Oficial Especializado: $80.900

Oficial: $74.500

Medio Oficial: $80.900

Ayudante: $64.300

Sereno: $55.900

Zona C:

Oficial Especializado: $111.900

Oficial: $103.100

Medio Oficial: $94.400

Ayudante: $88.900

Sereno: $88.900

Zona Austral:

Oficial Especializado: $145.700

Oficial: $134.200

Medio Oficial: $123.000

Ayudante: $115.800

Sereno: $115.800

La suma no remunerativa se pagará de forma quincenal y se sumará al básico en agosto. Claudio Espinoza

Si bien las sumas extraordinarias mantienen su carácter no remunerativo, el convenio establece que estarán alcanzadas por los aportes y contribuciones correspondientes a la obra social del sector.

Un acuerdo salarial que ya está vigente

Con la homologación otorgada por la Secretaría de Trabajo, el acuerdo salarial quedó plenamente vigente y resulta de aplicación obligatoria para todas las empresas alcanzadas por los convenios colectivos de la actividad. De esta manera, los trabajadores de la construcción ya perciben desde julio un nuevo incremento salarial mientras continúa vigente el cronograma de actualizaciones previsto para los próximos meses.

Una vez cumplido este acuerdo, el gremio y las cámaras empresariales deberán volver a reunirse para definir nuevos aumentos para el cierre del año.