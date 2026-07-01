¿Cuál es el monto de la jubilación mínima y máxima de julio 2026 con aumento?

Los jubilados y pensionados de la ANSES tendrán un nuevo incremento en el séptimo mes del año. De cuánto es y cómo quedan los haberes.

¿Cuál es el monto de la jubilación mínima y máxima de julio con aumento?

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya saben cuánto aumentarán sus haberes en julio 2026 . Esto se debe a que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el último dato de inflación , clave para fijar incrementos en el sistema previsional.

A través del Decreto 274/2024, el Gobierno nacional fijó un sistema de ajustes mensuales con el objetivo de no perder cierto poder adquisitivo ante la suba de precios . Para establecer los aumentos, se toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) de dos meses atrás.

Para definir el aumento de los haberes en el séptimo mes del año, se toma el índice de inflación de mayo, que arrojó una suba de precios de 2,1%. Sin embargo, este sistema contempla un porcentaje con dos decimales, por lo que el incremento final será de 2,15%.

jubilados anses jubilaciones jubilacion Todos los jubilados y pensionados de la ANSES tendrán un incremento de 2,15% en sus haberes.

Con este aumento, la jubilación mínima subirá a $411.989. Y si se suma el bono extraordinario de $70.000 (monto en el que está congelado hace más de dos años), el haber saltará a $481.989.

Por su parte, la jubilación máxima aumentará de $2.713.948 a $2.770.941.

El incremento también impactará en otras prestaciones pagadas por ANSES: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá a $329.591 sin bono y $399.591 con bono; la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez llegará a $288.394 sin bono y $358.394 con bono; y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos saltará a $411.989 sin bono y $481.989 con bono.

Qué jubilados cobrarán el bono de $70.000

El bono extraordinario está destinado a reforzar los haberes más bajos. Según precisa la ANSES, los jubilados que cobren el haber mínimo recibirán la totalidad de la suma hasta alcanzar los $481.989. Los beneficiarios que perciban un haber mayor al mínimo pero que no superen los $481.989, recibirán un proporcional hasta alcanzar esa cifra. Y quienes cobren más de $481.989, no tendrán ninguna suma extra.

jubilaciones jubilados anses Los jubilados con los haberes más bajos seguirán cobrando el refuerzo de $70.000.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados de la ANSES en julio 2026

La fecha de cobro de los jubilados y pensionados está determinada por la terminación del DNI de cada beneficiario. En julio, el cronograma se verá afectado por el feriado inamovible del 9 de julio que conmemora el Día de la Independencia y que este año cae jueves. De esta manera, así queda el calendario de pago en el séptimo mes del año:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 : a partir del 8 de julio

: a partir del 8 de julio DNI terminados en 1 : a partir del 10 de julio

: a partir del 10 de julio DNI terminados en 2: a partir del 13 de julio

a partir del 13 de julio DNI terminados en 3: a partir del 14 de julio

a partir del 14 de julio DNI terminados en 4 : a partir del 15 de julio

: a partir del 15 de julio DNI terminados en 5 : a partir del 16 de julio

: a partir del 16 de julio DNI terminados en 6 : a partir del 17 de julio

: a partir del 17 de julio DNI terminados en 7 : a partir del 20 de julio

: a partir del 20 de julio DNI terminados en 8 : a partir del 21 de julio

: a partir del 21 de julio DNI terminados en 9: a partir del 22 de julio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1 : a partir del 23 de julio

: a partir del 23 de julio DNI terminados en 2 y 3: a partir del 24 de julio

a partir del 24 de julio DNI terminados en 4 y 5 : a partir del 27 de julio

: a partir del 27 de julio DNI terminados en 6 y 7: a partir del 28 de julio

a partir del 28 de julio DNI terminados en 8 y 9: a partir del 29 de julio

Pensiones No Contributivas (PNC)