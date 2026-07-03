Cuánto cobra de sueldo un albañil en total con la suma fija en julio 2026: la escala vigente Uocra

Luego del último acuerdo paritario suscripto por la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), quedaron definidos los sueldos de los albañiles en julio de 2026.
A principios de junio de 2026, la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) firmó un acuerdo paritario que posibilitó incrementos salariales para los albañiles de todo el país nucleados en ese gremio. De ese modo, quedaron definidos los sueldos de los trabajadores del sector en julio de 2026.
Cabe recordar que la Uocra alcanzó aumentos salariales para el mes de junio de 2026 -de un 2,1 %, que se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 31 de mayo de 2026-; para el mes de julio de 2026 -de un 2 %, que se aplica sobre los salarios básicos vigentes al 30 de junio de 2026- y para el mes de agosto de 2026 -de un 1,9 %, que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de julio de 2026-.
Escala salarial de los albañiles nucleados en la Uocra en julio de 2026
Oficial especializado
- Sueldo básico por hora: $6.800.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $7.548.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $10.439.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $13.599.
Oficial
- Sueldo básico por hora: $5.817.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $6.460.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $9.787.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $11.633.
Medio oficial
- Sueldo básico por hora: $5.375.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $5.958.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $9.444.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $10.750.
Ayudante
- Sueldo básico por hora: $4.948.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $5.517.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $9.170.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $9.895.
Sereno
- Sueldo básico mensual: $898.817.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $1.001.322.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $1.502.627.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $1.797.634.
Es importante observar que las zonas se diferencian de la siguiente manera:
- Zona A: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.
- Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.
- Zona C: Santa Cruz.
- Zona C Austral: Tierra del Fuego.
Las sumas fijas que perciben los albañiles nucleados en la Uocra
Según lo detalló la Uocra, los trabajadores perciben el pago de una suma mensual, de carácter no remunerativo, pagadera en los meses de junio y julio de 2026, que será abonada a las trabajadoras y los trabajadores de las distintas categorías previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo CGT N° 76/75.
En junio de 2026:
- La Categoría de Sereno Zona “A” en la suma mensual de $50.300.
- La Categoría Ayudante Zona “A” en la suma mensual de $50.300.
- La Categoría ½ Oficial Zona “A” en la suma mensual de $53.400.
- La Categoría Oficial Zona “A”, en la suma mensual de $58.300.
- La Categoría Oficial Especializado Zona “A” en la suma de $63.300.
En julio de 2026:
- La Categoría de Sereno Zona “A” en la suma mensual de $57.900.
- La Categoría Ayudante Zona “A” en la suma mensual de $57.900.
- La Categoría ½ Oficial Zona “A” en la suma mensual de $61.500.
- La Categoría Oficial Zona “A”, en la suma mensual de $67.100.
- La Categoría Oficial Especializado Zona “A” en la suma de $72.900.
Dichas sumas se incrementarán de acuerdo a los adicionales convencionales que por Categoría y Zona correspondan y que surgen de las tablas mencionadas más arriba.
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