Retirar dinero sin tarjeta de débito: cómo hacerlo fácil en cajeros automáticos y los límites en julio 2026

Retirar dinero sin tarjeta de débito es sencillo. Conocé cómo hacerlo en cajeros automáticos y cuáles son los límites máximos actualizados.

Los cajeros automáticos tienen topes de extracción diarios que dependen de cada banco . Asimismo, cada una de las instituciones bancarias otorga la posibilidad de ampliar o reducir el monto de extracción asignado a cada cuenta personal a través de su plataforma de home banking . Según diversas entidades bancarias, retirar dinero sin tarjeta de débito es sencillo. Conocé cómo hacerlo en cajeros automáticos y los límites máximos actualizados.

En la actualidad, y aunque el hábito de las billeteras virtuales conlleva un uso menor del efectivo , lo cierto es que los cajeros automáticos permiten disponer de billetes con terminales que operan las 24 horas del día. Por ello, es importante tomar nota de cada límite de extracción diario consignado por las distintas instituciones bancarias.

Para retirar dinero de los cajeros automáticos sin la tarjeta de débito es preciso generar una orden de extracción a través del home banking, la app del banco o de algunas billeteras virtuales para luego utilizarla en los cajeros automáticos habilitados.

Cabe subrayar que esta modalidad posibilita extraer dinero en efectivo mediante un código, clave o token que se ingresa directamente en el cajero. Pero antes de hacer la operación es importante conocer qué pasos seguir según cada entidad bancaria y cuáles son los límites máximos de extracción actualizados para evitar rechazos o inconvenientes al momento de retirar el dinero.

En el caso del BBVA, por citar un ejemplo, el banco informa que se deberán seguir estos 7 pasos:

Ingresar a Banca Online o a la App BBVA con DNI, usuario y clave digital.

Seleccionar la cuenta de la que queramos sacar los fondos. Si estamos en la app, ir al menú "Más" y elegir "Extraer efectivo". Desde Banca Online, hacer clic en “Voy a” y luego en “Extraer efectivo”.

Definir el monto y el destinatario. Si es para nosotros, poner nuestros datos; si es para otra persona, ingresar su DNI.

Confirmar la operación para que se genere un código único de extracción.

Acercarse a un cajero de la Red Banelco.

de la Red Banelco. Seleccionar la opción "Operar sin tarjeta" > "Orden de extracción" e ingresar nuestro DNI, el importe exacto y el código que nos dio la App.

El código de seguridad tiene una vigencia limitada de 24 horas y, si no lo usamos a tiempo, vamos a tener que generar uno nuevo.

Es importante reseñar que, más allá de que todavía no hay un plazo establecido para la eliminación total de las tarjetas físicas, los expertos en la banca digital afirman que el objetivo final es el de llevar todo el sistema al modelo sin tarjeta plástica.

Estos son los límites máximos actualizados para extraer efectivo de los cajeros automáticos

Banco Provincia: el límite es de $400.000, ampliable según el nivel del cliente. También se puede extraer efectivo sin tarjeta mediante código QR (gratuito) o con código numérico ($2.000).

el límite es de $400.000, ampliable según el nivel del cliente. También se puede extraer mediante código QR (gratuito) o con código numérico ($2.000). Banco Nación: límite de $500.000 diarios para extracciones por cajero automático . Se puede ampliar el tope hasta $1.000.000 mediante el homebanking.

límite de $500.000 diarios para extracciones por . Se puede ampliar el tope hasta $1.000.000 mediante el homebanking. BBVA : se puede retirar con tarjeta de débito hasta $2.100.000 combinando la extracción en cajeros automáticos de la entidad y terminales autoservicios.

: se puede retirar con hasta $2.100.000 combinando la extracción en de la entidad y terminales autoservicios. Banco ICBC: según el nivel de la tarjeta, se pueden extraer entre $600.000 y $800.000.

según el nivel de la tarjeta, se pueden extraer entre $600.000 y $800.000. Banco Santander: los clientes con SuperCuenta, SuperCuenta3, Infinity o Infinity Gold pueden realizar extracciones diarias con tarjeta de débito por un máximo de $900.000. Mediante la modalidad sin tarjeta, el límite diario asciende a $300.000.

Cajeros automáticos Para retirar dinero de los cajeros automáticos sin la tarjeta de débito es preciso generar una orden de extracción.