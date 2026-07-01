El misterio que envuelve la búsqueda de un abogado desde hace 3 años y una millonaria recompensa

El abogado del Poder Judicial de Mendoza desapareció en 2023 y la Fiscalía continúa incorporando nuevas medidas para esclarecer qué ocurrió.

El abogado Nataniel Ricardo Guzmán permanece desaparecido desde enero de 2023 y la Justicia mantiene activa la investigación para determinar qué ocurrió.

Nataniel Ricardo Guzmán trabajaba como abogado del Poder Judicial y su desaparición desde hace tres años sigue siendo un misterio. En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad y Justicia actualizó la recompensa y ahora ofrece $12.500.000 para quienes aporten datos verificables.

Guzmán fue visto por última vez el 27 de enero de 2023. Desde entonces, la causa permanece abierta bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios, que continúa incorporando nuevas medidas de prueba mientras intenta reconstruir los últimos movimientos del abogado.

La recompensa ofrecida por datos sobre el letrado nacido en Jujuy y radicado en Mendoza, es una de las más altas dispuestas en la provincia para un caso de desaparición. Busca incentivar la llegada de testimonios o información que permita avanzar en una investigación que, pese al paso del tiempo, todavía no logró determinar qué ocurrió.

Las autoridades precisaron que el dinero únicamente se entregará si la información aportada resulta útil para la investigación y contribuye de manera efectiva a localizar a Nataniel Guzmán. Esa condición deberá ser certificada por la autoridad judicial o fiscal que interviene en el expediente.

abogado2 La recompensa para encontrar al abogado mendocino fue elevada a $12,5 millones, con el objetivo de obtener información que permita dar con su paradero.

Qué se sabe sobre la desaparición del abogado

Desde el inicio de la investigación se trabajó sobre distintos elementos para reconstruir las horas previas a la desaparición del abogado. Según consta en la causa, el último contacto conocido ocurrió el mismo 27 de enero de 2023, a las 13:36 horas, mediante un intercambio de mensajes por WhatsApp con su expareja.

En esa conversación, Guzmán manifestó que regresaba desde Mar de Ajó, en la provincia de Buenos Aires, luego de mantener una discusión. Ese intercambio constituye uno de los últimos registros directos del abogado antes de que se perdiera todo rastro sobre su paradero.

La investigación también incorporó información técnica vinculada con la actividad del teléfono celular de Guzmán.

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De acuerdo con los registros aportados por la empresa Claro, la última señal del dispositivo corresponde al 2 de febrero de 2023, a las 19:40, cuando se detectó una comunicación desde una antena ubicada en Canota, en la zona de Villavicencio, departamento de Las Heras, Mendoza.

Ese dato permitió delimitar un área de interés para los investigadores y orientó distintas tareas destinadas a establecer qué ocurrió durante esos días.

En paralelo, la Fiscalía continúa impulsando nuevas diligencias solicitadas por la familia del abogado. Entre ellas figura un requerimiento dirigido a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, con el objetivo de conocer el estado de un pedido de cooperación internacional vinculado con Google LLC.

La intención es acceder a información relacionada con una cuenta de correo electrónico y otros registros digitales que podrían aportar datos sobre movimientos, comunicaciones o contactos del abogado antes de su desaparición.

La búsqueda continúa y piden colaboración de la comunidad

Pese a los años transcurridos, familiares, amigos y colegas de Nataniel Guzmán mantienen activa la búsqueda y continúan difundiendo su imagen con la esperanza de obtener información que permita esclarecer el caso.

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Las autoridades recordaron que cualquier dato relacionado con el paradero del abogado puede resultar relevante para la investigación.

Quienes cuenten con información para la recompensa pueden comunicarse con la Dirección de Investigaciones a través de las líneas gratuitas 0800-222-7627 y 261-385-7138, o bien con la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, mediante los teléfonos 261-348-7844, 261-348-7845 y 261-348-7846.