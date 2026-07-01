Cuatro amigos de 17 y 24 años murieron cuando volvían de una fiesta: así fue el brutal accidente

Un impactante siniestro ocurrió en la ruta. Se conoció la identidad de las víctimas fatales y detalles sobre quién habría provocado el accidente.

Un impactante accidente ocurrió el fin de semana, donde un joven de 20 años perdió el control del auto en el que viajaban seis personas, volcó a un costado de la ruta. Producto del violento impacto murieron tres personas y se confirmó una cuarta víctrima en las últimas horas.

El hecho ocurrió en la Ruta Provincial 26 , cuando el grupo volvía de una fiesta y el Peugeot 208 en el que viajaban se despistó a la altura del Camino Borde de Distrito, en la localidad de Casilda en Santa Fe .

El conductor salió ileso y se encuentra detenido por homicidio culposo agravado en la Alcaidía Departamental de la Unidad Regional IV, donde permanecerá a disposición de la Justicia.

Dos de los ocupantes del vehículo murieron horas después del siniestro, otra de las víctimas el domingo y este martes se conoció la cuarta víctima fatal.

Quiénes son los cuatro jóvenes que murieron en el fatal accidente

Según reveló el diario La Capital, las víctimas fueron identificadas: Lola Gironacchi, de 17 años, quien murió en el lugar. Horas más tarde murió Ramiro Tripiana (24), quien había sido trasladado en estado crítico a un centro de salud.

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El domingo se confirmó el deceso de Sabrina Correa, también de 17 años, luego de permanecer internada con graves lesiones. Este martes se confirmó que también Zaira Mariel Lunge (17), que seguía internada en grave estado desde el momento del siniestro, perdió la vida.

Lola y Sabrina eran oriundas de la localidad de Zavalla, mientras que Ramiro y Zaira residían en la ciudad de Pérez, reveló Infobae. En un primer momento, los heridos fueron asistidos en el Hospital San Carlos y en el Sanatorio Julián Moreno, de Casilda.

Sin embargo, debido a la gravedad de sus cuadros, fueron trasladados de urgencia, en estado más crítico, hacia los hospitales Centenario y Plaza, de la ciudad de Rosario.

Una de las jóvenes sobrevivientes, identificada como Mora W., de 17 años, continúa internada en Rosario debido a las lesiones sufridas.

"Fue un accidente que podría haberse evitado"

Las primeras investigaciones indican que el conductor manejaba a alta velocidad cuando perdió el control al llegar a una curva, lo que causó que el vehículo saliera del camino y diera varios vuelcos sobre la banquina, informó el medio local Rosario3.

Poco después, quedó dado vuelta en un sector de pastizales y al parecer no habría otros vehículos involucrados en el siniestro.

El fiscal del caso, Emiliano Ehret, en diálogo con un medio local, insistió en la necesidad de reforzar los controles de tránsito en horas de la madrugada. De acuerdo con las primeras actuaciones, el vehículo había atravesado la ciudad antes de dirigirse hacia la Ruta 26 sin encontrarse con ningún operativo de control.

"Cruzaron toda Casilda, se los puede ver en las cámaras, se retiran y no hubo ningún control. Fue un accidente que, con determinadas medidas preventivas, podría haberse evitado", afirmó.

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"Hay que rever la posibilidad de incrementar los controles en los ingresos y egresos de la ciudad durante esos horarios. No es la primera vez que enfrentamos una tragedia de estas características", remarcó planteando así la necesidad de abrir un debate sobre la prevención en horarios considerados críticos.

En cuanto al avance de la causa, Ehret explicó que los primeros momentos de la investigación presentan importantes dificultades. "No contamos con imágenes del momento exacto del accidente y tampoco tenemos testigos directos que puedan reconstruir lo ocurrido, ya que los sobrevivientes permanecen internados y aún no están en condiciones de declarar", señaló este lunes, previo a conocerse la cuarta muerte horas más tarde.

Por otra parte, se descartó la posibilidad de otro vehículo en la escena. "El automóvil dio varias vueltas y quedó completamente destruido. Las víctimas fueron halladas fuera del habitáculo, lo que hace presumir que no llevaban colocado el cinturón de seguridad. Además, se trata de una curva pronunciada que, tomada a una velocidad elevada o sin las precauciones necesarias, puede derivar en un desenlace como el que lamentablemente ocurrió", explicó.

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Por otra parte, se encuentran a la espera de los análisis toxicológicos y de alcoholemia realizados a todos los ocupantes del vehículo, ya que inicialmente no era posible determinar quién conducía al momento del hecho.

Además, los investigadores intentan localizar a la persona que realizó el primer llamado al 911 para conocer qué observó al momento de dar aviso de la emergencia.