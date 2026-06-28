Hijo de un reconocido músico de Neuquén, quién era el joven que murió en el accidente fatal en ruta 22

En el tramo entre Zapala y Cutral Co, un fatal accidente ocurrió este sábado tras el brutal impacto entre un auto y un camión.

Un impactante choque sobre la Ruta Nacional 22 entre un auto y un camión dejó como saldo una víctima fatal y generó demoras en la circulación durante la tarde de este sábado. El accidente ocurrió en el tramo que une Zapala y Cutral Co.

El siniestro se registró alrededor de las 14:20, a la altura del kilómetro 1637, y tuvo como protagonistas a un camión Iveco 440 perteneciente a una empresa vinculada al alquiler de maquinarias y un Volkswagen Polo Track negro.

En diálogo con LM Neuquén , el comisario Roberto Fuentes explicó que el camión circulaba en sentido Cutral Co–Zapala, mientras que el automóvil lo hacía en dirección contraria. De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el lugar, se presume que el automóvil habría invadido el carril contrario, lo que provocó el choque frontal entre ambos vehículos.

En las últimas horas, medios locales lograron confirmar la identidad del conductor del Volkswagen Polo Track. Se trata de Gonzalo Orellana, de 26 años de edad, quien era integrante del reconocido grupo "Los Chamas de Cristal" e hijo del cantante de la banda.

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La noticia generó gran conmoción entre los vecinos de la localidad neuquina y músicos de la región, quienes lo despidieron en redes sociales. Fuentes policiales revelaron que el joven murió en el acto a raíz del brutal impacto frontal.

La despedida al guirista de Los Chamas De Cristal

Desde el anuncio de la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de afecto, recuerdos y muestras de profundo pesar por su partida, sumándose toda la comunidad artística y el público que acompañó su trayectoria, para despedirlo y acompañar a su familia, compañeros de banda y seres queridos.

El grupo "La Fuerza" fue uno de los primeros en despedir al joven guirista de la agrupación campera. "Acompañamos a la flia Orellana en esta gran perdida de nuestro colega y pedimos a Dios que de consuelo a sus corazones como también que reciba a Gonzalo en su santa gloria lamentamos mucho lo sucedido abrazo grande y muchas fuerzas que en paz descanses Colega Gonza, la música está de luto hoy", escribieron en Facebook junto a una foto de él.

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"Acompañamos a toda la Flia Orellana en este dificil momento y lamentamos la perdida de un colega músico! Amigo marcelo orellana y flia les enviamos muchas fuerzas!! Hoy la música está de luto!! Que en paz descanses Gonza", escribieron desde la agrupación "Sentir Campero".

Cómo fue el accidente fatal

Según reveló a este medio el comisario Roberto Fuentes, el automóvil habría invadido el carril contrario, lo que provocó el choque frontal entre ambos vehículos.

En el lugar trabajaron efectivos de la División Tránsito de la Policía del Neuquén, dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del sistema de salud y equipos de Protección Civil, que llevaron adelante las tareas de asistencia, ordenamiento vehicular y las pericias correspondientes.

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Desde Vialidad Nacional informaron que, en un primer momento, la circulación permaneció totalmente interrumpida en el sector. Luego, una de las manos de la ruta quedó habilitada con tránsito alternado mientras se desarrollaba el operativo. Finalmente, el tránsito quedó completamente liberado pasadas las 17:30, una vez retirados los vehículos de la calzada.

Fuentes indicó que el operativo de remoción de los vehículos demandó varias horas de trabajo debido a la magnitud del accidente y a la complejidad para retirar el camión de la calzada, lo que también influyó en la extensión de las restricciones de tránsito.