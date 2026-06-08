Cuatro muertos en un brutal choque frontal: una de las víctimas era un piloto de automovilismo

La camioneta quedó volcada sobre el asfalto, mientras que el auto también quedó dado vuelta en la zona de los pastizales. Las impactantes imágenes.

Gran conmoción se generó en la ciudad de Teodelina, en la provincia de Santa Fe, tras registrarse un choque frontal que dejó cuatro muertos producto del impacto entre un auto y una camioneta.

El siniestro se produjo en la Ruta Provincial 94, en una curva conocida como "curva de García Varela", a pocos kilómetros del ingreso a la localidad, cuando una camioneta Toyota Hilux blanca y un automóvil Chevrolet Prisma negro chocaron de frente. Como resultado, la camioneta quedó volcada sobre el asfalto, mientras que el auto también quedó dado vuelta en la zona de los pastizales.

En la camioneta viajaban tres hombres oriundos de Teodelina, mientras que el automóvil era conducido por un bombero retirado que seguía prestando servicios en el cuartel de Villa Cañás .

El jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, Leonardo Mena, confirmó el trágico desenlace: "El saldo fue fatal para todos los participantes".

ruta 94 choque

En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios de la ciudad y cortaron la ruta durante unas horas para facilitar el trabajo pericial y la remoción de los vehículos. Según reveló el medio local Aire de Santa Fe, la curva pronunciada podría haber sido un factor en la colisión, aunque las causas exactas se encuentran bajo investigación.

De igual manera, las condiciones climáticas adversas, con lloviznas y calzada resbaladiza, forman parte de las hipótesis que analizan los investigadores. Sin embargo, los peritajes continúan para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro.

patricio galvan piloto muerte (2)

Quiénes eran las víctimas del brutal choque frontal

Las víctimas a bordo de la camioneta eran Patricio Galván, un piloto de turismo promocional de 34 años; su padre Gerardo Galván; y un empleado de la familia, Jonhatan Kuzic.

Fuentes policiales precisaron que el auto era conducido por Hugo Sangiacomo, un bombero retirado y cuartelero de los Bomberos de Villa Cañas, consignó Radio Jota.

Las primeras hipótesis sobre el accidente

En paralelo, la investigación del hecho quedó a cargo de la Comisaría N°7 de Teodelina. Las primeras pericias indican que el siniestro ocurrió en medio de lloviznas que complicaban la visibilidad y el estado de la calzada.

No se descartan otras hipótesis, como el estado de la ruta o eventuales fallas mecánicas, mientras los investigadores trabajan para reconstruir la mecánica del impacto.

patricio galvan piloto muerte

Al conocerse la noticia, el mundo del automovilismo se mostró profundamente conmocionado. La organización del Turismo Promocional Centro Oeste Bonaerense publicó un mensaje de despedida en Facebook: "El automovilismo está de luto. Con profundo dolor informamos que, hace pocas horas, como consecuencia de un trágico accidente vial, fallecieron Patricio Galván, su padre Gerardo Galván y un empleado oriundo de la localidad de Teodelina".

“Patricio fue parte de nuestra categoría, dejando una huella imborrable por su pasión, compromiso y calidad humana. Su partida, junto a la de Gerardo y su acompañante, genera una enorme tristeza en toda la familia del automovilismo", expresaron en el largo texto.

En tanto, el cuerpo de bomberos al que pertenecía Sangiacomo le dedicó un sentido mensaje de despedida en la misma red social: "Su compromiso, vocación y calidad humana dejaron una huella imborrable en todos quienes compartimos su camino".

"Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración en su memoria", concluyeron la publicación.