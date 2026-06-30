Dieron a conocer el parte médico del adolescente herido por un disparo en una escuela de Cutral Co

El Ministerio emitió un comunicado sobre el estado de salud del chico de 13 años que se encuentra internado en la ciudad.

El Ministerio de Salud de Neuquén dio a conocer un parte oficial sobre el estado de salud del estudiante de 13 años que resultó herido por un disparo tras un incidente ocurrido en el CPEM 6 de la ciudad de Cutral Co.

Según informó el organismo, el adolescente permanece internado en el área de pediatría , donde continúa bajo observación y controles médicos. De acuerdo con el parte, su estado general es clínicamente estable y se encuentra lúcido.

En relación con las lesiones sufridas, desde la cartera sanitaria precisaron que el paciente ingresó al sistema público de salud con una herida en el segmento distal del antebrazo izquierdo . Tras la realización de estudios radiológicos, los profesionales descartaron la existencia de fracturas óseas y determinaron que presenta únicamente compromiso de la piel y de las partes blandas.

El Ministerio indicó además que la situación fue evaluada por profesionales de los equipos de salud de Cutral Co/Plaza Huincul y Neuquén capital, quienes recomendaron mantener un monitoreo permanente sobre la evolución neurológica del paciente y la recuperación de la fuerza motora.

Herida adolescente Cutral Co

El tratamiento del chico

En cuanto al tratamiento, el adolescente recibe el esquema terapéutico indicado por los médicos, que incluye antibióticos y antiinflamatorios. El parte oficial señala que, si la evolución no fuera la esperada, se avanzará con la intervención del equipo de especialistas para realizar una exploración quirúrgica de la zona afectada.

Desde la cartera sanitaria remarcaron que el equipo del Hospital de Complejidad VI de Cutral Co-Plaza Huincul continúa brindando la atención interdisciplinaria necesaria con el objetivo de limitar el daño y favorecer la recuperación del joven.

Finalmente, el Ministerio de Salud reafirmó su compromiso con la atención del estudiante y solicitó a la comunidad y a los medios de comunicación actuar con prudencia en el tratamiento de la información, respetando tanto el entorno familiar como el educativo durante este proceso.

Asimismo, informó que cualquier novedad sobre la evolución del adolescente será comunicada exclusivamente a través de los canales oficiales de la Secretaría de Prensa de la Provincia.

Qué se sabe del hecho

El estudiante del ciclo básico del CPEM 6 fue herido de bala mientras estaba en el aula en horario de clases durante la tarde de este martes.

CPEM 6 Cutral Có presencia policial

Desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) confirmaron que el hecho se originó porque otro adolescente ingresó al establecimiento con un arma de fuego, la cual se disparó e hirió a su compañero.

"Producto de la situación los equipos docente, de apoyo pedagógico, de gobierno y conducción intervinieron. Se trasladó al menor portador del arma y a la misma a otro espacio del establecimiento", afirmaron desde el CPE.

"La institución, por otro lado, fue evacuada en forma inmediata, de manera preventiva y se llevan adelante ahora los protocolos periciales de rigor", cierra el comunicado.

En diálogo con La Voz del Neuquén, la tía del menor dijo "esta vez fue el brazo, mire si él se agachaba. Él estaba sentado en el banco, atrás habían mas nenes sentados, escuchan una explosión, él siente que le arde el brazo y yo vengo y lo encuentro todo lleno de sangre, él se encuentra estable, va a quedar internado, por suerte fue con orificio de entrada y salida".